Ministro de Vivienda declara en emergencia el agua y desagüe nacional

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante una actividad en el Estadio Olímpico de Ciudad de Dios, en Arequipa, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, anunció la declaratoria de emergencia del sistema de agua y desagüe a nivel nacional. La medida busca atender las severas deficiencias del servicio que afectan a la población.

Estrategia del Ministerio de Vivienda para reducir la burocracia

El titular de la cartera de Vivienda enfatizó que la declaratoria permitirá un marco normativo excepcional para agilizar la gestión de recursos e intervenciones directas en las redes colapsadas.

"Nos han pedido presentar una norma porque van a sacar un decreto de urgencia y esa norma básicamente lo que haces es quitar toda la burocracia que existe vamos a declarar en emergencia el servicio de agua potable en todo el Perú y a través de esa declaratoria vamos a borrar muchas normativas, muchos caminos burocráticos que existen", señaló el Mauricio Arnillas.

Implementación de Obras por Impuestos express y coordinación regional

Durante la actividad en el Estadio Olímpico de Ciudad de Dios, el ministro también anunció la creación de la modalidad de Obras por Impuestos express, un esquema diseñado para acelerar la adjudicación y construcción de infraestructura prioritaria en el país.

Posteriormente, el funcionario se dirigió a la Municipalidad Distrital de Cayma para sostener una reunión de trabajo con tres alcaldes locales. En el encuentro se abordó la intervención prioritaria del puente Chullo, infraestructura que colapsó durante la última temporada de lluvias y dejó a centenares de personas damnificadas.

Asimismo, el representante del Ejecutivo acordó establecer un cronograma técnico que garantice la asignación inmediata de presupuesto y el inicio de las obras de reparación en la vía afectada, con el objetivo de reestablecer el tránsito vehicular y la seguridad de las familias damnificadas antes de la llegada del próximo periodo estacional.

Con estas medidas, el Ministerio de Vivienda, con Mauricio Anillas en la cabeza, busca consolidar una respuesta articulada entre los tres niveles de gobierno para atender emergencias viales y optimizar los servicios básicos a nivel nacional. Asimismo, la propuesta del Gobierno apunta a destrabar expedientes técnicos que permanecen detenidos por exigencias administrativas en las distintas instancias del Estado.