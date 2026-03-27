Perú pierde cerca de 150 mil hectáreas de bosques anuales, señala experto: "Cerca de la mitad de SJL"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el coordinador de Mapbiomas Alerta Perú, Sidney Novoa, habló sobre la plataforma que permite analizar en tiempo real la desforestación en la Amazonía. Señaló que, al año, se pierden unas 150 mil hectáreas de bosques, equivalente a la mitad de San Juan de Lurigancho.

¿Qué hace MapBiomas? Su coordinar nos lo explica

MapBiomas Perú es una red colaborativa de instituciones que tienen como objetivo generar mapas desde imágenes de satélite para con tal información tomar las mejores decisiones para el territorio.

En su website se puede encontrar información sobre eventos de deforestación. Con estos mapas se pueden detectar cuando hay una pérdida de bosques y genera alertas . "Esta iniciativa trabaja con todos los sistemas de alertas existentes: oficiales (del Estado) o alternativos", indica Novoa.

Novoa indicó que por parte del Estado hay un nivel de respuesta "bastante limitada". En ese sentido, indicó que la mirada estatal aún maneja la deforestación como pretexto para "una agricultura migratoria" lo que es aprovechado por malos elementos los vacíos de control y supervisión.

La mitad de SJL se pierde en bosques cada año

Cada año se pierde 150 mil hectáreas de bosques, lo que equivale a cerca de la mitad del distrito de San Juan de Lurigancho, el distrito más grande del país.

Novoa explica que el nivel de deforestación en un nivel "relativamente estable que no significa que sea bajo". Novoa indicó que la gran mayoría de la deforestación es ilegal. Ello, porque para realizar la tala se necesita obtener un permiso y las respetar las propiedades de la tierra. "Dos factores que son muy difíciles de cumplir en el país", indicó.

Hay muchos factores que propician la deforestación, una de ellas es la falta de plan que reglamente los territorios y de fiscalización. Además, en los últimos años, organizaciones criminales controlan territorios lo que es "prácticamente una batalla perdida", indica el especialista.

Producto de la deforestación, casi todas las comunidades que se ubican en las zonas fronterizas se encuentran presionadas por grupos de crimen organizado internacional y nacionales.

Novoa indicó que el actual fenómeno El Niño, el cual se extendería hasta diciembre del 2026, afecte a ciudades como Pucallpa o Tarapoto que podrían quedarse si agua, agravado como una de las consecuencias de la deforestación existente.

La Amazonía peruana se ve atacada cada año. Según expone Sidney Novoa de MapBiomas Perú se pierden cerca de 150 mil hectáreas de bosques lo que equivale a la mitad de San Juan de Lurigancho sumado a otra fatales pérdidas en biodiversidad.