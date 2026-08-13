Ladrón ingresa a robar a una bodega y termina siendo golpeado por dos trabajadoras con una caja de cerveza

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un intento de robo en una bodega de Jesús María, Córdoba, terminó sin dinero sustraído cuando dos trabajadoras enfrentaron al delincuente que las amenazó con un cutter. Las cámaras de seguridad registraron toda la escena, incluida la huida del sospechoso tras ser enfrentado dentro del local.

Así ocurrió el intento de robo

El episodio ocurrió en un comercio ubicado sobre la avenida Miguel Juárez al 900, en Jesús María. El hombre ingresó al establecimiento aparentando ser cliente y pidió dos cigarros sueltos. Después de realizar finalmente la compra, esperó cuando la encargada abra la caja.

El sospechoso sacó un cutter y amenazó a la trabajadora para exigirle el dinero. La escena quedó registrada por las cámaras del local, que permitieron observar la reacción de las dos mujeres ante el asalto.

Frente a la amenaza, una de las trabajadoras comenzó a enfrentarlo dentro del comercio. En medio del forcejeo, utilizó una caja de cerveza para golpearlo, mientras la otra mujer tomó un termo y arrojó agua caliente contra el hombre.

Las imágenes muestran que el atacante no consiguió tomar la recaudación. Luego de ser enfrentado por las comerciantes, retrocedió y salió del local. El intento de robo terminó con el sospechoso huyendo del lugar, mientras las trabajadoras permanecieron dentro del negocio.

#ElDoceYVos | Entró a robar con una cuchilla y lo echaron con agua hirviendo y cajonazos de cerveza



El impactante intento de robo ocurrió en una despensa de Jesús María y quedó registrado por las cámaras.



Dos mujeres estaban tomando mate cuando el ladrón pidió cigarrillos,... pic.twitter.com/rl4cJ22bnr — eldoce (@eldoceoficial) August 12, 2026

El caso fue difundido inicialmente por ElDoce, que publicó las imágenes de las cámaras y detalles aportados por las comerciantes. La secuencia permitió conocer cómo comenzó el intento de robo y cómo las mujeres reaccionaron ante la amenaza dentro de la despensa de Jesús María.

La comerciante entregó información a la Policía

Según ElDoce, la dueña del comercio afirmó que reconoció al presunto autor y entregó información a la Policía. También proporcionó registros de las cámaras de seguridad del establecimiento y material obtenido de vecinos para contribuir con la identificación del sospechoso.

La comerciante indicó que contaba con imágenes de distintos momentos relacionados con el hecho. El material fue puesto a disposición de las autoridades, mientras el caso continúa relacionado con la búsqueda e identificación del hombre señalado como responsable del intento de robo.

El episodio ocurrió en Jesús María, provincia de Córdoba, y terminó sin que el delincuente pudiera concretar la sustracción. Las imágenes muestran cómo las trabajadoras reaccionaron frente a la amenaza y consiguieron que el hombre abandonara rápidamente el establecimiento.

El caso quedó registrado en video y fue difundido por medios argentinos. El ladrón huyó sin dinero, mientras las comerciantes aportaron registros y datos a las autoridades. La investigación busca establecer formalmente la identidad del sospechoso relacionado con el intento de robo en Córdoba.