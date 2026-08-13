Abogados de Nadine Heredia le recomiendan aún no regresar a Perú pese a resolución del Poder Judicial

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La defensa de Nadine Heredia reiteró este jueves que la recomendación hacia la exprimera dama es no regresar aún al Perú, pese a que el Poder Judicial resolvió archivar y anular definitivamente el proceso por lavado de activos vinculado a los aportes de campaña de 2006 y 2011

No hay garantías

En diálogo con Exitosa, el abogado de la asilada en Brasil, Edinson Huamán explicó que la recomendación se sustenta en la falta de confianza en el sistema judicial y en la existencia de otros procesos abiertos que todavía la involucran.

"El proceso que fue archivado hoy fue el de lavado de activos; sin embargo, lo que se mantiene al día de hoy es que la recomendación de los abogados es que la señora Nadine Heredia no regrese todavía al país, porque no tenemos garantías ni la confianza en el sistema de justicia", declaró Huamán en diálogo con Exitosa.

El letrado recordó que el caso de lavado de activos había sido cerrado en 2010, pero fue reabierto en 2014 por el fiscal Ricardo Rojas León, quien posteriormente fue condenado por cohecho en el 2022. Para la defensa, este antecedente reflejaría un patrón de abusos y arbitrariedades que justifican la cautela.

"La recomendación se hizo y la señora está en su ámbito de privacidad familiar para analizar la recomendación. Se le informó y se le recomendó lo que acabo de comentar y lo va a analizar", añadió Huamán, confirmando que mantiene comunicación directa con su patrocinada.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el abogado de Nadine Heredia, Edinson Huamán, señaló que la recomendación a su patrocinada de no volver al Perú pese al archivamiento del caso 'Aportes de campaña', es porque no existe garantías en el sistema de justicia.... pic.twitter.com/AfNTFFFnmZ — Exitosa Noticias (@exitosape) August 14, 2026

Procesos pendientes

Aunque el archivamiento del PJ, en atención al fallo del TC, favorece a Heredia en el caso de aportes de campaña, la exprimera dama aún enfrenta dos procesos abiertos:

Gasoducto Sur Peruano : investigación por presunta colusión y negociación incompatible en la concesión del megaproyecto energético, inicialmente adjudicado a Odebrecht. La Fiscalía sostiene que Heredia habría tenido participación en gestiones irregulares que favorecieron a la empresa brasileña.

investigación por presunta colusión y negociación incompatible en la concesión del energético, inicialmente adjudicado a La Fiscalía sostiene que Heredia habría tenido participación en que favorecieron a la empresa brasileña. Centro de Convenciones de Lima: proceso vinculado a la construcción del recinto de San Borja, inaugurado en 2015. Se le acusa de haber intervenido en decisiones administrativas que favorecieron a contratistas, lo que configuraría delitos de colusión y lavado de activos.

Ambos casos aún permanecen en etapa de investigación y podrían implicar nuevas comparecencias judiciales si Heredia decide pronto retornar al país.

Mientras Ollanta Humala ya recuperó su libertad, la exprimera dama evalúa junto a su entorno familiar si renunciar al asilo en Brasil y enfrentar los procesos pendientes. La recomendación de sus abogados refleja la tensión entre la victoria jurídica obtenida y la desconfianza persistente hacia el sistema judicial peruano.