Arándano peruano: Egipto abre su mercado a esta fruta y suma 76 destinos internacionales

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Egipto abrió su mercado al arándano fresco peruano, un acceso comercial que eleva a 76 los destinos internacionales para este producto. El nuevo mercado reúne más de 120 millones de potenciales consumidores y se suma al crecimiento sostenido de las exportaciones agrícolas del Perú actualmente.

Egipto establece requisitos para el arándano peruano

El ingreso del arándano peruano a Egipto fue posible después de más de un año de gestiones técnicas encabezadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Las autoridades establecieron las condiciones fitosanitarias necesarias para permitir el ingreso de la fruta fresca peruana a Egipto.

Las negociaciones incluyeron reuniones técnicas bilaterales entre SENASA y la Administración Central de Cuarentena Vegetal (CAPQ), autoridad fitosanitaria egipcia. El proceso permitió definir los requisitos que deberán cumplir los envíos de arándano fresco peruano destinados al nuevo mercado comercial y agrícola egipcio.

🇵🇪🫐 ¡El arándano peruano llega a Egipto!



El Gobierno, a través del @Senasa_Peru del Midagri logró abrir este nuevo mercado para el arándano fresco peruano, con más de 120 millones de potenciales consumidores. pic.twitter.com/MqkP7ganRX — MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) August 13, 2026

La apertura de Egipto amplía la presencia internacional del arándano peruano y genera oportunidades comerciales para productores y exportadores. El destino se incorpora a una lista de 76 mercados internacionales, mientras las autoridades continúan trabajando en condiciones sanitarias para facilitar el comercio agrícola hacia destinos.

El crecimiento de las exportaciones de arándanos

La expansión comercial también está acompañada por un aumento de las áreas destinadas al cultivo. Perú pasó de cerca de 2.000 hectáreas en 2016 a más de 20.000 hectáreas certificadas para exportación en 2025, según los datos difundidos oficialmente por las autoridades agrarias.

Durante 2025, el arándano fresco peruano superó las 370.000 toneladas exportadas hacia 50 mercados internacionales. Ese volumen convirtió al fruto en el principal producto de la canasta agroexportadora peruana durante ese año, según información publicada por las autoridades nacionales oficiales del sector agrario.

Perú se consolidó como principal productor.

Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, Países Bajos, China, Reino Unido y Hong Kong, mercados que concentraron más del 90% de los envíos. La producción exportadora también involucra distintas regiones del país y mantiene presencia en la costa peruana en años recientes.

La región de La Libertad concentra el 53% de los envíos, seguida por Lambayeque, con 22%, e Ica, con 10%. Lima, Áncash y Piura representan conjuntamente el 15% restante. Estos datos muestran la distribución regional de las exportaciones del fruto durante el periodo señalado oficialmente.

El acceso comercial incorpora a Egipto como destino del arándano fresco peruano y amplía las posibilidades de venta internacional para el sector agrícola. Para ingresar a ese país, los envíos deberán ajustarse a las condiciones fitosanitarias acordadas durante las negociaciones entre autoridades de ambos países.

La apertura del mercado egipcio fue resultado del trabajo coordinado entre SENASA, productores, exportadores y gremios del sector. Las gestiones permitieron establecer las condiciones de ingreso y sumar un nuevo destino para la fruta fresca peruana.