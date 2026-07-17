Pelícanos buscan alimentos en Terminal Pesquero de Trujillo ante cambios bruscos en el mar: advierten posible muerte de aves

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una escena poco habitual se repite desde hace varios días en el terminal pesquero de Trujillo. Decenas de pelícanos sobrevuelan y permanecen cerca de las zonas de desembarque de pescado, esperando conseguir alimento ante la escasez de peces en su hábitat natural.

Especialistas advierten que no será posible alimentar a todas las aves

Especialistas explican que este comportamiento está relacionado con el calentamiento del mar ocasionado por el Fenómeno El Niño, que modifica la distribución de especies marinas como la anchoveta, principal fuente de alimento para estas aves. Al encontrar menos recursos en alta mar, los pelícanos se ven obligados a acercarse a las zonas donde operan los pescadores, exponiéndose a nuevos riesgos.

La presencia masiva de estas aves ha llamado la atención de comerciantes y visitantes del terminal, quienes incluso han intentado alimentarlas. Sin embargo, los expertos advierten que esta no representa una solución sostenible frente a una emergencia de gran magnitud.

El biólogo Carlos Bocanegra explicó que la crisis alimentaria que enfrentan los pelícanos supera cualquier esfuerzo individual y que, lamentablemente, muchas aves podrían morir debido a la falta de recursos.

"Bueno, hay un dilema, ¿alimentamos o no alimentamos? La muerte en este caso es inevitable, porque no se va a poder alimentar a miles, porque no son 10 ni 20, son miles de aves. Yo estoy seguro que los trabajadores de aquí va a llegar un momento en que ya no van a poder, porque tampoco van a tener peces, porque la pesca ha disminuido de una manera dramática", sostuvo.

El especialista señaló que la reducción de la pesca también afecta a quienes trabajan en el terminal, por lo que la disponibilidad de alimento para las aves será cada vez menor si continúan las actuales condiciones oceanográficas.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Pelícanos llegan hasta el terminal pesquero de Trujillo en busca de alimento debido a los cambios bruscos en las condiciones del mar. Especialistas advierten que la falta de recursos podría afectar a estas aves y generar un incremento en su mortalidad.... pic.twitter.com/VXtgv1ClcP — Exitosa Noticias (@exitosape) July 17, 2026

El calentamiento del mar altera toda la cadena alimenticia

Bocanegra explicó que el Fenómeno El Niño modifica la temperatura del mar y obliga a especies como la anchoveta a desplazarse hacia otras zonas, dejando sin alimento a numerosas aves marinas.

"Este es efecto del fenómeno El Niño que calienta el mar y hace que los peces cambien de ubicación, sobre todo la anchoveta sea ausente, que es el alimento principal para estas aves", afirmó.

Los especialistas consideran que la presencia de pelícanos en espacios urbanos y terminales pesqueros constituye una señal de alerta sobre el impacto que las alteraciones climáticas ya están generando en el ecosistema marino peruano. Además, advierten que, si las condiciones persisten, otras especies podrían verse obligadas a modificar su comportamiento en busca de alimento.

La llegada masiva de pelícanos al terminal pesquero de Trujillo refleja cómo los efectos del Fenómeno El Niño trascienden el ámbito climático y alcanzan directamente a la fauna marina. Para los expertos, monitorear estas poblaciones y proteger sus fuentes de alimento será clave para reducir el impacto sobre una especie que enfrenta un escenario cada vez más complejo.