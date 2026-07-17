Instagram Plus llega a Perú y estrena nuevas funciones: Tus historias ahora durarán 48 horas

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Instagram dio un paso más en su estrategia de monetización con el lanzamiento oficial de Instagram Plus en Perú. La nueva suscripción busca ofrecer una experiencia más completa dentro de la plataforma mediante funciones exclusivas que no estarán disponibles para los usuarios que utilicen la versión gratuita.

El servicio está dirigido tanto a creadores de contenido como a personas que pasan gran parte del día en la aplicación y desean acceder a herramientas adicionales para personalizar su perfil, mejorar la interacción con sus seguidores y obtener acceso anticipado a determinadas funciones.

La suscripción puede contratarse directamente desde la aplicación y se cobra de manera mensual. Meta precisó que el plan es opcional y que quienes no lo adquieran podrán seguir utilizando Instagram con las funciones tradicionales, sin restricciones.

Funciones que incorpora Instagram Plus

Story Spotlight: Una herramienta diseñada para aumentar la visibilidad de las historias publicadas, dándoles mayor prioridad de aparición entre los contactos más cercanos.

Una herramienta diseñada para aumentar la visibilidad de las historias publicadas, dándoles mayor prioridad de aparición entre los contactos más cercanos. Super Hearts: Permite reaccionar a las Stories utilizando corazones animados y efectos visuales especiales para una interacción diferente.

Permite reaccionar a las Stories utilizando corazones animados y efectos visuales especiales para una interacción diferente. Múltiples listas de audiencia: Ofrece la opción de organizar a los seguidores en diferentes grupos para decidir con precisión qué personas pueden ver cada publicación, en lugar de compartir lo mismo con todos.

Ofrece la opción de organizar a los seguidores en diferentes grupos para decidir con precisión qué personas pueden ver cada publicación, en lugar de compartir lo mismo con todos. Story Extend: Amplía la duración de las historias en la plataforma hasta por 48 horas (el doble del tiempo habitual).

Amplía la duración de las historias en la plataforma hasta por 48 horas (el doble del tiempo habitual). Story Preview: Una función enfocada en la privacidad que permite visualizar las historias de manera discreta antes de decidir si interactuar con ellas.

Una función enfocada en la privacidad que permite visualizar las historias de manera discreta antes de decidir si interactuar con ellas. Estadísticas de rendimiento avanzadas: Añade datos adicionales sobre el contenido, como la cantidad de veces que una historia ha sido reproducida nuevamente por los usuarios.

Añade datos adicionales sobre el contenido, como la cantidad de veces que una historia ha sido reproducida nuevamente por los usuarios. Buscador en la lista de visualizaciones: Facilita encontrar de forma rápida si una persona específica vio la historia, evitando la necesidad de revisar manualmente listas extensas.

¿Cuánto cuesta Instagram Plus?

Desde el 16 de julio, Meta ofrece distintas modalidades de suscripción en Perú para adaptarse a las necesidades de los usuarios.

El plan Personal tiene un costo de S/ 7 al mes e incluye las funciones exclusivas de Instagram Plus, como opciones de personalización, herramientas adicionales dentro de la aplicación y acceso anticipado a determinadas novedades.

Por otro lado, los creadores de contenido pueden optar por Meta One Essential, una suscripción más completa que cuesta S/ 39 mensuales. Además de los beneficios de Instagram Plus, este plan incorpora ventajas adicionales, entre ellas la verificación de la cuenta con el distintivo azul, una función orientada a fortalecer la autenticidad y presencia de los perfiles dentro de la plataforma.

Con esta apuesta, Meta sigue el camino de otras plataformas que han incorporado servicios de pago para ofrecer beneficios adicionales a quienes buscan una experiencia más personalizada. Instagram Plus se presenta como una alternativa para los usuarios más activos, mientras que la versión gratuita seguirá siendo suficiente para quienes solo utilizan la aplicación de forma cotidiana.