Pingüinos de Humboldt en riesgo: Advierten muerte masiva de especie ante falta de alimento

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los efectos del Fenómeno El Niño no solo impactan en la pesca y el clima, sino también en la fauna marina. En diálogo con Exitosa, Juan Carlos Rivero, director científico de Oceana Perú, advirtió que los pingüinos de Humboldt atraviesan un escenario crítico debido a la reducción de peces de los que dependen para alimentarse, una situación que podría derivar en una mortalidad masiva en las costas del país.

El especialista explicó que, cuando el mar se calienta, las especies que forman parte de la dieta de estos animales migran hacia zonas más profundas o alejadas de la costa. Como consecuencia, los pingüinos deben recorrer mayores distancias para conseguir alimento, debilitándose y, en muchos casos, sin lograr sobrevivir.

Rivero recordó que esta especie ya ha sufrido episodios similares durante eventos intensos de El Niño y advirtió que el panorama podría repetirse si las condiciones oceanográficas continúan deteriorándose.

Áreas protegidas no bastan frente a la emergencia

El director científico de Oceana señaló que el país cuenta con reservas destinadas a proteger las colonias de pingüinos de Humboldt, pero reconoció que estas medidas son insuficientes cuando el principal problema es la falta de alimento.

"Eso es lo que en principio se trató de hacer a través de las áreas protegidas... Se ha tratado de mantener las colonias protegidas de depredadores... pero con el problema del Niño es que estos animales, si no se les puede alimentar, se van moviendo en grandes cantidades, se desplazan y desgraciadamente no tenemos centros de rescate a esta escala como para atender una emergencia de esta magnitud", explicó.

Asimismo, indicó que, aunque ciudadanos han intentado rescatar ejemplares jóvenes alimentándolos, esta tarea resulta compleja porque los pingüinos requieren una dieta especializada y pueden deshidratarse rápidamente.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Juan Carlos Rivero, director científico de Oceana Perú, advirtió que los pingüinos de Humboldt enfrentan un escenario crítico por los efectos del Fenómeno El Niño. Señaló que la disminución de alimento podría provocar una... pic.twitter.com/QU1tcuum70 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 17, 2026

Piden reforzar la protección de las colonias

Rivero sostuvo que la prioridad debe centrarse en reducir las amenazas que enfrentan los animales cuando regresan debilitados a sus zonas de reproducción. Entre ellas mencionó la pesca cerca de las colonias, donde muchos ejemplares quedan atrapados en redes.

"Lo que se prioriza ahorita es ayudar a que los animales se recuperen... proteger sus colonias, reducir el impacto de la pesca alrededor de sus colonias... Se pueden morir enmallados o se ahogan en las redes de los pescadores. Entonces hay que ponerles una zona de protección", afirmó.

El especialista añadió que también es necesario controlar la presencia de ratas, gatos y perros en las áreas protegidas, así como mantener un monitoreo permanente de la gripe aviar para evitar nuevos brotes que afecten a la población sobreviviente.

La advertencia de Oceana Perú evidencia que la conservación del pingüino de Humboldt dependerá no solo de la evolución del Fenómeno El Niño, sino también de la rapidez con la que se implementen medidas para proteger su hábitat y reducir los riesgos que amenazan a esta especie vulnerable.