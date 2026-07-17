ATU pone a disposición del público buses, corredores y conexiones para llegar a la FIL

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el 22 de julio se encuentra disponible la Feria Internacional del Libro (FIL), un evento anual en el país que reúne a miles de ciudadanos en esta actividad cultural. Frente a ello, la ATU ha puesto a disposición diferentes medios de transporte público para llegar al recinto que se ubica en el distrito de Santiago de Surco.

ATU establece 39 rutas para llegar a la Feria Internacional del Libro

Las rutas establecidas van a pasar por la Panamericana Sur y puedan llegar a la Feria Internacional del Libro (FIL) Lima 2026 en el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco. La nueva sede de este evento anual que anteriormente se desarrollaba en el Parque Próceres de la Independencia en el distrito de Jesús María, pero este año fue renovado el lugar.

En ese sentido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre las opciones de transporte público autorizado para facilitar el acceso al evento.

Conexiones para llegar al lugar

Estas rutas conectan con distritos como Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, La Molina, Breña, Callao, Jesús María, La Victoria, Lince y Pueblo Libre, entre otros.

Los usuarios deberán descender en el paradero Puerta del Centro, ubicado en ambos sentidos de la Panamericana Sur, frente a la locación.

Como parte de las empresas autorizadas que operan estas rutas se encuentran ETUL4 S.A., El Rápido S.A., Transportes Huáscar S.A., Pegasso Express S.A., Los Chinos S.A., Virgen de la Puerta S.A., ETSIBOSA, Veintidós S.R.L. y Sol de Oro S.R.L., entre otras.

El Corredor Rojo es otra alternativa

Otra alternativa para llegar al lugar es el Corredor Rojo que recorren toda la avenida Javier Prado. Para ello, los usuarios que utilicen este medio de transporte desde Ate o La Molina podrán bajar en el paradero Evitamiento, cruzar el puente peatonal y caminar unas cuadras hacía el Centro de Exposiciones del Jockey en el distrito de Surco.

Finalmente, otra alternativa son los taxis autorizados que se pueden solicitar mediante aplicaciones en un dispositivo móvil, siempre asegurándose que cuenten con los reglamentos correspondientes ya que cumplirán con dejar a los pasajeros directamente en el lugar donde se llevará a cabo la última edición de la Feria Internacional del Libro de este año, que se ubica en el distrito de Surco.