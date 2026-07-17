Autorizan transferencia de presupuesto al Mindef para la lucha contra la delincuencia: ¿Cuál es el monto?

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2026 a favor del Ministerio de Defensa para financiar los gastos asociados a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país. Conoce cuál es el monto destinado.

¿Cuál es el presupuesto otorgado al Ministerio de Defensa?

El gobierno de José María Balcázar, a través del Decreto Supremo 138-2026-EF, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, oficializó la medida que autoriza la transferencia del presupuesto a favor del Mindef para ayudar a potenciar las labores de inteligencia en la lucha contra la delincuencia en territorio nacional.

De acuerdo al documento oficial, se autorizó la transferencia de S/11 millones 870 mil para financiar los gastos de los operativos, a través de la implementación del Sistema de Comando y Control de Inteligencia y Contrainteligencia Tecnológica de la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Con este presupuesto, se podrá fortalecer las labores de recopilación, análisis y procesamiento de información estratégica que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) realizan en apoyo directo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para el control del orden interno del país.

Autorizan transferencia para lucha contra la criminalidad

Asimismo, el Decreto Supremo precisa que la inversión destinada al Mindef se da en el marco del estado de emergencia vigente, declarado mediante el Decreto Supremo N.° 027-2026-PCM y posteriormente prorrogado por el Decreto Supremo N.° 096-2026-PCM, conforme a lo establecido en la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Presupuesto busca reforzar las operaciones durante el estado de emergencia.

Medida en el marco del estado de emergencia

También precisa que los recursos de la transferencia de partidas a que hace referencia el artículo 1 del Decreto Supremo 138-2026-EF no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

La medida para la inyección económica para la seguridad en el país cuenta con el respaldo y la firma del presidente de la República, José María Balcázar, en conjunto con el titular del MEF, Rodolfo Acuña, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.

Es así como se precisó este viernes 17 de julio, que el gobierno peruano ha oficializado una transferencia de fondos superior a los 11 millones de soles destinada al Ministerio de Defensa (Mindef). Este presupuesto busca fortalecer la seguridad pública mediante la modernización de los sistemas de inteligencia del Ejército para la lucha contra la delincuencia.