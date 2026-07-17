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Tu celular podría estar en riesgo: el chequeo de 10 minutos que ayuda a proteger toda tu información

Fotos, cuentas bancarias, redes sociales, documentos y conversaciones personales conviven en un solo dispositivo. Realizar una revisión rápida de seguridad puede ayudar a reducir el riesgo de ciberataques.

Tu celular podría estar en riesgo
Tu celular podría estar en riesgo Composición Exitosa

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/07/2026

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El teléfono celular se ha convertido en una extensión de la vida diaria. En él se almacenan fotografías, conversaciones, aplicaciones bancarias, correos electrónicos, documentos laborales y redes sociales, lo que también lo convierte en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Sin embargo, no es necesario ser un experto en tecnología para reforzar su protección.

Es por esto que ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, recomienda dedicar apenas 10 minutos para realizar un chequeo preventivo que permita identificar posibles vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas por atacantes. 

Entre las primeras acciones figura verificar que tanto el sistema operativo como las aplicaciones estén completamente actualizados, ya que las versiones antiguas suelen contener fallas de seguridad conocidas por los delincuentes informáticos. Asimismo, se aconseja utilizar un método de bloqueo seguro, como PIN, contraseña o autenticación biométrica, evitando combinaciones fáciles de adivinar.

Revisa aplicaciones y permisos innecesarios

Otro paso importante consiste en revisar las aplicaciones instaladas y eliminar aquellas que ya no se utilizan o que resulten desconocidas. Cada programa adicional representa una posible puerta de entrada para programas maliciosos si no proviene de fuentes confiables.

También es recomendable inspeccionar los permisos otorgados a cada aplicación. Algunas solicitan acceso a funciones que no necesitan para operar, como la cámara, el micrófono, la ubicación o la lista de contactos. Restringir estos permisos reduce significativamente el riesgo de que información privada sea recopilada sin el consentimiento del usuario.

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Del mismo modo, mantener apagado el Bluetooth cuando no se utiliza y eliminar redes Wi-Fi públicas guardadas ayuda a disminuir las posibilidades de conexiones no autorizadas o de interceptación de datos.

Protección de correo electrónico
Protección de correo electrónico

Activa herramientas de protección adicionales

Los expertos también recomiendan habilitar la autenticación en dos pasos en las cuentas más importantes, como el correo electrónico, aplicaciones de mensajería y redes sociales. Esta medida añade una capa extra de seguridad que dificulta el acceso de terceros incluso si logran obtener la contraseña.

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Otro aspecto clave es verificar que las copias de seguridad automáticas estén activadas para fotos, archivos, contactos y otros datos importantes. En caso de pérdida, robo o ataque informático, contar con un respaldo reciente facilita la recuperación de la información.

Finalmente, disponer de una solución de seguridad confiable permite detectar enlaces fraudulentos, aplicaciones maliciosas y otros riesgos antes de que comprometan el dispositivo.

En un contexto donde gran parte de la información personal se concentra en un solo equipo, adoptar estos hábitos preventivos puede reducir considerablemente la exposición a amenazas digitales. Dedicar unos minutos periódicamente a revisar la seguridad del celular es una práctica sencilla que contribuye a proteger la privacidad y evitar problemas que podrían tener consecuencias mucho más graves.

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