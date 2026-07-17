Rímac: La ATU inicia la puesta en operación de los paraderos renovados del Corredor Azul

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los paraderos Leoncio Prado y Alcázar, ubicados en el distrito del Rímac, fueron puestos en funcionamiento por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) como los primeros espacios renovados de los corredores complementarios. Con esta intervención, más de 3 mil usuarios que diariamente utilizan el corredor Azul contarán con infraestructura más cómoda e inclusiva para realizar sus viajes.

Todo sobre los modernos paraderos

La instalación de estas estructuras responde a una estrategia orientada a elevar la calidad del transporte público a través de la modernización de la infraestructura destinada a los usuarios. De acuerdo con la ATU, esta iniciativa pone énfasis en la mejora de los puntos de embarque, considerándolos un elemento clave para optimizar la experiencia de viaje de las personas que transitan por las principales vías de Lima y Callao.

Los renovados paraderos Leoncio Prado y Alcázar incorporan termotecho que protege a los usuarios del sol y la lluvia, tótem informativo con datos sobre rutas y beneficios, módulos de embarque accesibles para personas usuarias de sillas de ruedas, pisos podotáctiles y placas braille para fortalecer la accesibilidad.

En el paradero Leoncio Prado, la intervención contempló la instalación de un cicloparqueadero con el objetivo de promover la integración entre el uso de la bicicleta y el transporte público. Además, se llevaron a cabo obras de acondicionamiento del espacio urbano y recuperación de las áreas verdes cercanas, con el fin de mejorar el entorno y brindar a los usuarios un ambiente más cómodo y adecuado durante su tiempo de espera.

La entidad señaló que continuará con la entrega gradual de los paraderos modernizados del corredor Azul en el distrito del Rímac. Esta primera fase del proyecto comprende la renovación de 41 puntos de embarque en dicha jurisdicción, como parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la infraestructura del sistema de transporte público.

El inicio del cambio

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar, afirmó que la experiencia de los usuarios en el transporte público se inicia en los paraderos, por lo que estos espacios deben ofrecer condiciones adecuadas para los pasajeros. En ese contexto, explicó que la institución asumió la ejecución de estas obras por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El proyecto contempla la modernización de 82 paraderos distribuidos en los corredores Azul, Rojo y Morado. La habilitación de los paraderos Leoncio Prado y Alcázar representa el inicio de la primera etapa de esta iniciativa, mientras que las demás intervenciones se ejecutarán de forma gradual, garantizando la continuidad del servicio de transporte público.