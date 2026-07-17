Ministerio de Cultura aprueba ingreso GRATUITO a museos en el Perú durante Fiestas Patrias

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo de las próximas celebraciones en el país, el Ministerio de Cultura ha aprobado una resolución en la que los ciudadanos pueden acceder a museos a nivel nacional de manera gratuita por Fiestas Patrias.

Entrada a museos será gratuita por Fiestas Patrias

Por medio de una Resolución Ministerial N.º 000221-2026-MC, se dio a conocer que, los todos los museos a nivel nacional tendrán acceso gratuito al público los días festivos desde el 27 al 29 de julio de este año con la finalidad de promover la visita por las celebraciones en el territorio peruano.

"Aprobar el ingreso libre los días 27, 28 y 29 de julio de 2026 a los museos y museos de sitio administrados por el Ministerio de Cultura, en atención de la tarifa promocional de S/ 0,00 (cero y 00/100 soles), para todos los visitantes nacionales y extranjeros residentes en el país, de acuerdo al horario de atención de cada museo", precisa la Resolución Ministerial.

🏦📅 Antes de la celebración de Fiestas Patrias, el Ministerio de Cultura aprobó el ingreso gratuito a los museos y museos de sitio que administra a nivel nacional durante los días 27, 28 y 29 de julio de 2026.



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Aportar al turismo interno en el territorio nacional

Dicho proyecto que beneficia a la población, tanto ciudadanos peruanos y residentes extranjeros durante los días festivos por la independencia del Perú. Además, corresponde a lo ejecutado por la Nueva Ley General de Turismo, que insta a las entidades encargadas a instaurar tarifas promocionales para fomentar las visitas a los museos.

Según el diario El Peruano, esta iniciativa fue realizada por la Dirección General de Museos en el país, sustentando que busca facilitar el acceso a los espacios durante Fiestas Patrias, fechas en los que la población tiene mayor disponibilidad de tiempo al ser considerados feriados no laborales a nivel nacional.

"La propuesta fue elaborada por la Dirección General de Museos, que destacó la importancia de facilitar el acceso a los espacios museales durante Fiestas Patrias para fortalecer la identidad nacional y el conocimiento de la historia y diversidad cultural del país", expresó.

Como parte de la medida adoptada, se refuerza la Política Nacional de Cultura al 2030, enfocada en fortalecer la valoración del patrimonio y ampliar el ejercicio de los derechos culturales en favor de la ciudadanía peruana y los museos.

Finalmente, esta información impulsada por el Ministerio de Cultura es de relevancia para las personas que no saldrán de la capital o ciudad por estos días de Fiestas Patrias y pueden optar por otras actividades culturales, como asistir a museos que se encuentran disponibles y acceder de manera gratuita, dada la coyuntura.