¿Sufriste una pérdida familiar? Reniec explica el PASO A PASO cómo dar de baja el DNI de un fallecido

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de su canal oficial, el Reniec manifestó la importancia en dar de baja el DNI de un familiar fallecido y cómo realizar este trámite.

Reniec destacó la importancia de realizar el trámite de cancelación de DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó a la ciudadanía la importancia de cancelar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de un familiar fallecido mediante el registro de su defunción, un trámite gratuito que permite mantener actualizada la información en los registros oficiales y evitar el uso indebido de la identidad de la persona fallecida.

Según lo difundido en sus plataformas digitales, la institución explicó que registrar la defunción ayuda a que la persona sea excluida de los documentos estatales correspondientes, como el padrón electoral y evitar el mal uso del DNI para trámites irregulares.

🪪 Cancela el DNI de tu familiar fallecido. ¿Cómo? Al inscribir su defunción.



📄 Registrar una defunción es un acto de responsabilidad. Este trámite permite anular el DNI de la persona fallecida y mantener actualizada la información en los registros oficiales.



Aquí te... pic.twitter.com/Nd2LcK6yH0 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) July 16, 2026

¿Cómo dar de baja el DNI de un fallecido?

De acuerdo a lo publicado por la institución, este trámite no tienen ningún costo y puede ser realizado por cualquier familiar o incluso por la funeraria que este a cargo de realizar los procedimientos correspondientes del ciudadano fallecido.

Reniec detalló que lo primero a tener en cuenta es que el trámite puede efectuarse en cualquiera de sus oficinas o agencias a nivel nacional. Para ello, el solicitante deberá presentar el certificado médico de defunción original y legible para que no hayan inconvenientes en el proceso.

Actualización en las bases de datos

Una vez registrada oficialmente la defunción, la entidad procederá a cancelar el DNI de la persona fallecida y a excluirla del padrón electoral, garantizando que la información quede actualizada en las bases de datos oficiales.

El organismo destacó que este procedimiento contribuye a fortalecer la seguridad de la identidad de los ciudadanos y reduce el riesgo de que los datos personales del fallecido sean utilizados para realizar trámites ilegales.

Con esta campaña, el Reniec busca que las personas se mantengan enteradas de los pasos que se deben realizar al momento que sufren una pérdida o fallecimiento de un familiar en el que tienen que gestionar los procedimientos según la ley peruana.

Finalmente, el aviso de Reniec tiene como objetivo el registro oportuno de las defunciones, cancelación de DNI y promover una cultura de protección de la identidad para que se cumpla con la actualización de los registros oficiales, prevenir posibles casos de suplantación y otros delitos relacionados con el uso indebido de datos personales.