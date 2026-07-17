Charlie Zaa en serios problemas con la Fiscalía de Colombia tras embargo de sus bienes: ¿Qué sucedió con el cantante?

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un centro comercial, un hotel y dos discotecas del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido en el mundo del arte como Charlie Zaa, fueron embargados por la Fiscalía por estar presuntamente relacionados con las finanzas de una organización paramilitar.

El cantante Charlie Zaa en serios problemas con la Fiscalía de Colombia

Estas propiedades del intérprete de 'La cadena se rompió' se encuentran valorizadas en $45.467 millones de pesos colombianos, ubicadas en la capital tolimense Ibagué y en el municipio de Girardot, en Cundinamarca.

El Ministerio Público de Colombia ocupí estos bienes debido a que considera que habrían sido adquiridos por el artista con recursos presuntamente relacionados con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta decisión fue adoptada por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó medidas cautelares de embargo y secuestro sobre las propiedades mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo a la investigación, el entonces jefe paramilitar Diego José Martínez Goyeneche alias 'Daniel' habría utilizado terceros para mover dinero e invertir en propiedades con el fin de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Cabe señalar que este caso surgió a partir de testimonios entregados por exintegrantes del grupo paramilitar en cuestión en diligencias de la Ley de Justicia y Paz, en las que indicaron que el cantante habría sido la "cara visible" de bienes vinculados a alias 'Daniel', quien perdió la vida en 2009.

Por su parte, tras conocerse esta pesquisa el año pasado, el cantante Charlie Zaa rechazó los señalamientos y solicitó a las personas que mantengan el respeto por su presunción de inocencia.

#Judicial | Estas son las propiedades del cantante Charlie Zaa que la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio, tal como lo reveló en primicia Minuto60, en medio de una investigación por sus presuntos vínculos con el Bloque Tolima de las AUC.



Entre los bienes se... pic.twitter.com/CPhslTPI1O — Minuto60 (@minuto60com) July 17, 2026

¿Qué sigue en este proceso de extinción de dominio contra Charlie Zaa?

La Fiscalía, para sustentar el caso, afirmó que adelantó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, testimonios y peritajes contables con los que se reconstruyó la trazabilidad de los activos y concluyó que harían del entramado financiero de dicha estructura ilegal.

Hay que mencionar que esta entidad, indicó que la decisión del Tribunal es correspondiente a una medida cautelar de primera instancia, por lo que aún puede ser apelada mediante los recursos previstos por ley.

En conclusión, el cantante colombiano Charlie Zaa se encuentra en serios problemas debido a que la Fiscalía de Colombia embargó un centro comercial, un hotel y dos discotecas pertenecientes a él, en el marco de una investigación relacionada a las finanzas de una organización paramilitar.