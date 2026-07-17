Alerta en los mercados: El Niño Costero encarece el pescado y agrava la escasez de productos marinos

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Comerciantes del Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo señalan que el calentamiento del mar causado por El Niño Costero ha reducido la disponibilidad de productos marinos y el precio de los mismos, lo que ha causado afectación en mercados y en los consumidores.

Pescado se encarece por la escacez dado el calentamiento del mar

El precio del pescado registra un incremento en el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo debido a la menor disponibilidad de diversas especies marinas, una situación que los comerciantes atribuyen al calentamiento del mar. Aunque descartan un desabastecimiento, advierten que la oferta ha disminuido y que los costos podrían seguir aumentando en los próximos días.

"De verdad nos ha afectado bastante porque cuando no hay pescado, nosotros que vendemos, cuando se eleva el precio la gente no levanta mucho, buscan lo más económico como el bonito o la pota", mencionó una comerciante de pescado.

Los vendedores explicaron que las actuales condiciones del mar han afectado la presencia de algunas especies, lo que ha generado una reducción en el volumen de ingreso al principal centro de abastecimiento.

Pescado más económico hasta el momento

Uno de los productos que mantiene un precio económico es el bonito, considerado actualmente el pescado con mayor demanda al terminal. Según una comerciante, el kilo se vende a S/5, convirtiéndose en la alternativa más buscada por los consumidores frente al encarecimiento de otras especies.

Sin embargo, el panorama es distinto para pescados como el lenguado, la corvina blanca y la merluza, cuya disponibilidad ha disminuido considerablemente. El caso más crítico es el de la merluza, cuyo precio pasó de S/10 a S/27, debido a la escasez del recurso en el mar.

Los comerciantes también reportaron una baja presencia de especies como la cabrilla, la corvina y el toyo. Si bien aún pueden encontrarse en el mercado, la cantidad disponible es mucho menor a la habitual, lo que influye directamente en el incremento de sus precios.

Bonito podría entrar en veda los próximos días

Pese a ello, los comerciantes señalaron que el bonito podría ingresar próximamente a un periodo de veda, lo que reduciría aún más la oferta del pescado como el más económico del mercado.

De concretarse esta medida, los vendedores consideran que la demanda se verá afectada y los consumidores tendrán menos alternativas de bajo costo para abastecerse de productos marinos, mientras los precios de otras especies podrían continuar en ascenso si las condiciones del mar no mejoran por el fenómeno El Niño Costero.