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México: Autoridades cancelan la alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 7.4

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina de México canceló la alerta de tsunami emitida a consecuencia del terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en las costas del estado de Chiapas.

Cancelan alerta de tsunami en México.
Cancelan alerta de tsunami en México. Difusión

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 17/07/2026

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El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina de México canceló la alerta de tsunami que había emitido tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado esta mañana frente a las costas del estado de Chiapas.

A través de su plataforma oficial, la entidad del país azteca informó que la medida preventiva fue cancelada en base a la informacion analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacífico Mexicano y en las costas cercanas al epicentro del, no esperándose variaciones significativas para las próximas horas. 

Reporte por alerta de tsunami.
Reporte por alerta de tsunami.

Reportes oficiales:

De acuerdo con lo informado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se han registrado 60 réplicas, siendo la más grande de magnitud 6.5. Asimismo, detalla que no se reportan daños de consideración en inmuebles ni personas lesionadas de gravedad.

Con referencia a la ciudad donde se registró el movimiento telúrico, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que no se tiene registro de ninguna persona fallecida ni daños en instalaciones públicas y privadas que puedan poner en riesgo a la población.

Sobre la alerta de tsunami que fuera decretada y posteriormente levantada, desde la CNPC recomiendan a las personas que se mantengan alejadas de las playas con avisos de oleajes fuertes, a fin de evitar situaciones que puedan poner en peligro su integridad.

(Noticia en desarrollo...)

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