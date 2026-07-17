17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La designación de Slavko Vinčić para el partido definitivo ha generado gran revuelo mediático en redes sociales, donde usuarios han recordado su detención hace 6 años. Es fundamental aclarar que el réferi fue liberado sin cargos tras comprobarse que no tenía relación alguna con delitos.

El trasfondo del suceso ocurrido en 2020

De acuerdo a información de diario AS, el incidente sucedió en mayo del 2020, cuando la policía de Bosnia realizó un operativo contra una red delictiva en Bijeljina. El árbitro fue interceptado mientras se encontraba en el establecimiento, pero las autoridades confirmaron posteriormente su total ajenidad con los hechos.

El árbitro había acudido a una reunión de carácter social y fue retenido mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes. Tras rendir su declaración, fue liberado sin que se presentaran cargos en su contra y nunca fue señalado oficialmente como integrante de la organización investigada.

Tras su liberación, el colegiado explicó que la policía que su presencia en el lugar fue producto de una invitación casual a comer con socios comerciales. Esta versión fue verificada por los agentes, quienes permitieron que el esloveno continuara sus actividades sin ninguna restricción legal.

La confusión mediática nace porque el juez estuvo presente en el operativo policial aquel día. Sin embargo, los investigadores nunca encontraron pruebas que lo involucraran con la organización criminal. Su detención fue meramente preventiva, mientras se realizaba el registro completo del lugar.

El entorno esloveno y europeo respaldó firmemente su integridad desde el primer momento. Tras los interrogatorios, quedó claro que su participación se limitó a estar en un lugar equivocado. No hubo imputaciones judiciales, por lo que su expediente personal permaneció totalmente limpio en los últimos años.

Trayectoria profesional y respaldo de organismos

El arbitraje de Vinčić no se vio afectado por este suceso, pues continuó siendo designado para partidos de élite en Europa. Tanto la UEFA como la Federación Eslovena de Fútbol brindaron su respaldo público, manteniendo su confianza en el juez para competiciones internacionales de alta relevancia.

El árbitro velará el partido final.

Su carrera ha consolidado a este árbitro como uno de los más destacados, dirigiendo finales de gran calibre en los años recientes. Su selección para la final de la Copa del Mundo responde exclusivamente a su rendimiento deportivo, alejando cualquier duda sobre su idoneidad profesional en la cancha.

El esloveno ha mantenido una trayectoria constante, demostrando capacidad en escenarios internacionales de máxima exigencia. Su historial, libre de antecedentes judiciales, respalda la decisión de la FIFA de otorgarle la responsabilidad de dirigir el encuentro más importante entre las selecciones de España y Argentina.