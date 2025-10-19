Penal de Piura: INPE retira a director y subdirector de establecimiento penitenciario tras fuga de interno

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que el director y subdirector del establecimiento penitenciario de Piura han sido removidos inmediatamente de sus cargos luego de que un interno procesado por extorsión escapará durante la mañana de este domingo 19 de octubre.

Remoción de director y subdirector

El director y subdirector del establecimiento penitenciario de Piura han sido retirados inmediatamente de sus cargos luego que el interno Krisman Nizama Ponce (31), capturado por el delito de extorsión, escapará de las inmediaciones del penal cuando recibía tratamiento psiquiátrico.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana cuando el personal encargado del resguardo del área del tópico reportó la ausencia del interno del ambiente por encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico.

El INPE indicó que se activaron los protocolos de seguridad y búsqueda inmediata del reo tanto en el interior de establecimiento como a los exteriores del lugar. Sin embargo, no lo encontraron.

La huida fue comunicada al Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para aplicar las medidas de recaptura del prófugo e iniciar las investigaciones del caso para determinar las responsabilidades de este escape.

El jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, dispuso la remoción de las dos autoridades penitenciarias de Piura. La Oficina de Asuntos Internos ha llegado hasta el lugar para constatar la información y proseguir con las indagaciones.

En el comunicado de la institución indican que se comprometen a brindar orden y estabilidad en los 69 penales del país. La huida de Nizama Ponce no ha sido la única que ha ocurrido durante la semana.

Dos fugas de reos de diferentes penales

Durante la semana se han reportado dos fugas de dos internos del INPE. El primero ocurrió el pasado viernes 17 de octubre en el establecimiento penitenciario de Huaral donde un interno habría fugado por las paredes del centro penitenciario. Esta huida también generó la remoción de los cargos del director y subdirector de este centro penitenciario.

Ambos casos ocurren en menos de dos días evidenciando una problemática dentro de la vigilancia dentro de los penales del país en medio de un contexto de alta criminalidad en el territorio peruano.

Ante ello, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, indicó que se aplicará la "tolerancia cero" en las inmediaciones de los centros penitenciarios. Entre las medidas se incluye el traslado de reos de alta peligrosidad hacia áreas destinadas a ser pabellones especializados en su estadía, entre otras prohibiciones y restricciones frente a otros internos.