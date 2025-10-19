Línea 2 del Metro de Lima continúa avanzando: Tuneladora Delia llegó a la Estación Elio

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 2 del Metro de Lima se convertirá en el primer sistema de transporte subterráneo del Perú el cual unirá Ate y el Callao en solo 45 minutos. Este megaproyecto contará con 27 estaciones cuando opere al 100 % y permitirá reducir drásticamente el tiempo de viaje de este tramo el cual le toma a los ciudadanos en la actualidad entre 2 a 3 horas.

Sin embargo, ha pasado más de una década desde el inicio de su construcción generando malestar en los vecinos de distintos puntos de la capital ya que su edificación implica el cierre de galles y avenidas principales. Actualmente, operan cinco estaciones en un corto troche entre el Mercado Santa Anita y la Vía de Evitamiento.

Tuneladora Delia llegó a la Estación Elio

Pese a los cuestionamientos y dificultades presentadas en los últimos años, la Línea 2 del Metro de Lima continúa avanzando y esta vez la Tuneladora Delia llegó hasta la Estación Elio ubicada en los cruces de las avenidas Aurelio García y García con Venezuela.

Como se sabe esta gigantesca herramienta es clave en la construcción de este sistema de transporte masivo ya que permite elaborar toda la estructura que recorrerá entre Ate y Callao. Este importante hecho estuvo supervisado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Justamente, el titular del MTC resaltó este importante avance haciendo énfasis en el beneficio para millones de peruanos el reducir el tiempo de viaje entre estos extremos de la capital y el primer puerto. Además de Prieto, también estuvieron presentes el viceministro de transportes, Ismael Sutta Soto, y la representante de la concesionaria Metro de Lima Línea 2, Carmen Deulofeu Palomas.

"Estamos construyendo una infraestructura de clase mundial que transformará la manera en que los peruanos se desplazan. Con la Línea 2 reduciremos los tiempos de viaje y mejoraremos la calidad de vida de millones de ciudadanos", indicó Prieto.

Estación San Marcos será el próximo destino

Es importante señalar que la tuneladora 'Delia' ha perforado hasta la fecha 9.3 kilómetros de túnel e instalado 4 mil 668 anillos de concreto. En esa misma línea, la máquina continuará su recorrido y su próximo destino será la Estación San Marcos ubicada en el cercado de Lima.

En resumen, la tuneladora 'Delia' llegó hasta la estación Elio como parte de los avances de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima la cual unirá Ate y el Callao en solo 45 minutos.