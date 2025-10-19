La Libertad: Hombre a bordo de una motocicleta perdió la vida tras despistarse y caer a un río

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico suceso ocurrió en la madrugada del domingo 19 de octubre luego de que un hombre que conducía una motocicleta sufrió un accidente que le costó la vida en la carretera Santiago de Chuco-Cachicadán, en La Libertad. El ciudadano sufrió un despiste que le hizo caer al río Chacomas.

Motociclista no controló el vehículo

La persona que iba a bordo de la motocicleta fue identificada como José Vera Esquivel, de 36 años, natural del distrito de Cachicadán, al norte de la provincia de Santiago de Chuco. El fatal hecho habría ocurrido debido a que no controló el manubrio de su moto lineal, provocando su salida del tramo y la abrupta caída al cauce.

El cadáver del hombre fue visto por unos habitantes de la zona, quienes se percataron que un cuerpo flotaba cerca de un puente que cruza el río, por lo que avisaron de inmediato a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la localidad. Los agentes junto a fiscales llegaron hasta el lugar del accidente para iniciar las diligencias y determinar las causas de su muerte.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Cachicadán emitió un comunicado en su redes sociales en el que lamenta el fallecimiento de un vecino de su comunidad. En la publicación compartida junto a una foto, fue despedido por las autoridades locales.

"La Municipalidad Distrital de Cachicadán, lamenta informar el sensible fallecimiento de nuestro hermano cachicadanense. Asimismo, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos por la irreparable pérdida de: José Vera Esquivel", indica el mensaje.

Recomendaciones de la PNP para conductores

En reiteradas oportunidades, la PNP ha recomendado una serie de consideraciones para las personas que viajan a bordo de autos o motocicletas. Lo primero que las personas deben conocer el estado de las vías por donde se desplazarán, además de no olvidar de portar con toda su documentación (DNI, licencia de conducir, SOAT y tarjeta de propiedad).

Del mismo modo, insta a comprobar que la unidad se encuentre en óptimas condiciones y llevar consigo un kit de primeros auxilios. También recomienda portar artículos de seguridad en caso de sufrir desperfectos en el trayecto, como el triángulo, extintor y llanta de repuesto (de haber espacio en una moto).

