Liga2: Semifinalista del torneo denuncia amenazas a sus jugadores y familiares antes del partido de vuelta

En la previa de una de las llaves de la Liga2, un semifinalista ha denunciado que sus jugadores y familiares recibieron amenazas que buscan desestabilizar la tranquilidad previo al partido decisivo.

CD Moquegua denuncia amenazas previo a semifinal de Liga2.
CD Moquegua denuncia amenazas previo a semifinal de Liga2. (Composición Exitosa)

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/10/2025

La calma no ha reinado en la concentración de un equipo semifinalista de la Liga2, a pocas horas de jugarse el segundo partido de la llave. El cuadro afectado ha denunciado que sus jugadores y familiares han sido víctimas de amenazas anónimas que pretenderían atentar contra su integridad física y paz mental.

¿De qué equipo se trata?

A través de un comunicado en redes sociales, el Club Deportivo Moquegua ha advertido que los integrantes de su plantel han sido intimidados en la previa del encuentro de vuelta ante Unión Comercio. El primer cotejo de la llave acabó con victoria para los sureños por 2-1, por lo que todo se definirá en Moyobamba.

"El CD Moquegua informa a la opinión pública, a nuestros hinchas y a los medios de comunicación que, lamentablemente en las últimas horas de nuestro encuentro deportivo,  nuevamente nuestros jugadores y sus familias, han recibido nuevas amenazas que buscan alterar la tranquilidad y concentración de nuestro plantel", indica el pronunciamiento.

La institución moqueguana rechazas estos actos y expresa su preocupación por la intención de atentar contra la integridad, seguridad y estabilidad de sus futbolistas y allegados. Reafirma su compromiso con el deporte limpio y asegura que notificó a las autoridades sobre este caso.

"El club ha puesto inmediatamente estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con quienes venimos colaborando activamente para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de todos los miembros de la familia aurinegra", precisa el texto.

 

En desarrollo...

