Asalto en el Museo del Louvre de Francia: Joyas históricas de Napoleón y de la emperatriz Eugenia con paradero desconocido

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Conmoción en todo Francia. La mañana de este domingo 19 de octubre fue testigo de un hecho considerado "de película" por todo un país. El histórico Museo del Louvre sufrió un "incalculable" asalto, motivo por el cual les obligó a cerrar sus puertas por "razones excepcionales", al menos por las próximas 24 horas.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, utilizando una escalera que estaba en un camión, el cual es usado por los obreros que realizan obras de rehabilitación desde hace años. El asalto se registró en la "sala Apolo", en un tiempo de siete minutos, donde saquearon dos vitrinas.

Históricas piezas con paradero desconocido

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Cultura de Francia, los delincuentes robaron ocho piezas de joyería pertenecientes a la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia, siendo estos:

Un diadema del aderezo de la reina María Amelia y de la reina Hortensia.

Un collar del aderezo de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia.

Pendientes procedentes de un par del aderezo de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia.

Un collar de esmeraldas del aderezo de María Luisa.

Un par de pendientes de esmeraldas del aderezo de María Luisa.

Un broche llamado "broche relicario".

Un diadema de la emperatriz Eugenia.

Un gran lazo de corpiño de la emperatriz Eugenia (broche).

Informations relatives au vol par effraction survenu ce dimanche 19 octobre au musée du Louvre. pic.twitter.com/Qb1G8Jgg1w — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

No obstante, con el pasar de las horas, una joya fue encontrada, siendo esta la corona de la emperatriz. Este valioso objeto está conformado por ocho arcos en forma de águila de oro cincelado, bajo un globo de diamantes rematado con una cruz latina. En total, suma 1 353 diamantes y 56 esmeraldas. Sin embargo, estaría dañada.

Corona de la emperatriz Eugenia.

Quien se pronunció al respecto fue el presidente francés, Emmanuel Macron, aseverando que van recuperar las joyas y que los autores de este grave delito serán puestos a la justicia una vez sean capturados.

"El robo cometido en el Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia. Recuperaremos las obras y los autores serán llevados ante la justicia. Todo se está poniendo en marcha, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la Fiscalía de París", escribió en "X".

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.... — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

Banda organizada estaría detrás del asalto

La Fiscalía de París indicó que fue abierta una investigación por "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos", la misma que fue encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial.

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar, en septiembre último, varias muestras de oro nativo fueron robadas en el Museo Nacional de Historia Natural de París y en noviembre del año pasado, cuatro ladrones entraron a plena luz del día con guantes, capuchas y cascos al Museo Cognacq-Jay de París y robaron tabaqueras y otros objetos de valor tras romper una vitrina con hachas y bates de béisbol.

"Sabemos muy bien que hay una gran vulnerabilidad en los museos franceses", reconoció este domingo el ministro de Interior, pero señaló que el departamento de Cultura lanzó recientemente "un plan de seguridad" que también concierne al Louvre.

Sobre este plan, la crítica que recibe el mandatario es muy fuerte por ser un acto reiterativo en los últimos años. Desde Francia hacen todos los esfuerzos para encontrar a las joyas y sobre todo, a los responsables de este delito.