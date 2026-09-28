Keiko Fujimori y Nayib Bukele: reunión en El Salvador está programada para el 29 de octubre, anuncia canciller Espá

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el anuncio a través de una transmisión en vivo, la presidenta Keiko Fujimori reveló que pudo establecer comunicación con el presidente Nayib Bukele y viajaría eventualmente al El Salvador. En ese sentido, el canciller Espá confirmó la fecha de esta reunión para el próximo 29 de octubre del presente año.

Canciller confirma invitación de Nayib Bukele a Keiko Fujimori

Según las declaraciones del canciller Carlos Espá para Panamericana, se confirmó que el Gobierno recibió la invitación para que la presidenta Keiko Fujimori realice una visita oficial a El Salvador a finales de octubre, donde sostendrá una reunión con el mandatario Nayib Bukele.

Asimismo, explicó que el encuentro permitirá intercambiar experiencias sobre la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, que operan sin respetar las fronteras ni la soberanía de los países.

"Efectivamente, hemos recibido la invitación para una visita oficial de la presidenta a El Salvador a finales de mes, donde se encontrará con el presidente Bukele. Estamos seguros de que, en ese afán de luchar contra organizaciones criminales transnacionales que no respetan la soberanía de los países ni las fronteras, el presidente Bukele podrá compartir muchas lecciones aprendidas con la presidenta Fujimori", afirmó el canciller.

Fecha confirmada y temas a tratar

En esa línea, el canciller señaló que el principal tema que abordarán ambos mandatarios durante la reunión oficial, prevista para el 29 de octubre , será la seguridad ciudadana y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

"El tema principal es el tema de la seguridad ciudadana, la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. La agenda se está elaborando entre los dos países y cuando la tengamos lista, la vamos a dar a conocer", expresó Carlos Espá.

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