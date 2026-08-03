Perú vivirá un agosto lleno de fenómenos astronómicos: eclipse lunar, lluvia de meteoros y más eventos para observar

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Agosto será uno de los meses más atractivos para los aficionados a la astronomía. De acuerdo con el calendario astronómico elaborado por la Agencia Espacial del Perú (Conida), durante las próximas semanas podrán apreciarse diversos fenómenos celestes desde territorio peruano, entre ellos aproximaciones entre la Luna y varios planetas, la lluvia de meteoros de las Perseidas y un eclipse lunar parcial que podrá observarse en todo el país.

El cronograma comenzó con la máxima elongación oeste de Mercurio el 2 de agosto, evento que permitió observar al planeta antes de la salida del Sol en dirección a la constelación de Géminis.

Un día después, la Luna menguante apareció próxima a Saturno, mientras que el 5 de agosto alcanzará la fase de cuarto menguante. Posteriormente, durante la madrugada del 9 de agosto, el satélite natural volverá a ser protagonista al acercarse visualmente a Marte, ofreciendo otra oportunidad para observar ambos cuerpos celestes en el cielo.

El calendario también contempla la luna nueva para el 12 de agosto, una fase que favorecerá la observación del firmamento al reducir la luminosidad natural durante la noche. Esta condición permitirá disfrutar con mejores condiciones de uno de los eventos más esperados del mes: la lluvia de meteoros de las Perseidas.

Perseidas y Venus protagonizarán la mitad del mes

Durante la noche del 12 al 13 de agosto se registrará el máximo de actividad de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más conocidas del año. El fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas dejadas por el cometa 109P/Swift-Tuttle, provocando que pequeñas partículas ingresen a la atmósfera y produzcan brillantes destellos conocidos como estrellas fugaces.

Según Conida, la ausencia de luz lunar favorecerá la observación, especialmente desde lugares alejados de la contaminación lumínica y con cielos despejados.

Días después, el 15 de agosto, Venus alcanzará su máxima elongación este, convirtiéndose en el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. Esa misma noche también podrá apreciarse una conjunción entre el planeta y la Luna creciente, un espectáculo visible hacia el oeste poco después del atardecer. Posteriormente, el 19 de agosto, el satélite natural llegará a la fase de cuarto creciente.

Eclipse lunar parcial será el gran evento del mes

El fenómeno más importante del calendario astronómico llegará durante la noche del 27 al 28 de agosto, cuando se produzca un eclipse lunar parcial visible en todo el territorio nacional.

El evento comenzará con el ingreso de la Luna a la penumbra terrestre y continuará con la fase parcial, alcanzando su punto máximo cerca de las 11:13 p. m. Posteriormente, el satélite abandonará gradualmente la umbra y la penumbra hasta culminar el fenómeno durante la madrugada del 28 de agosto.

Ese mismo 27 de agosto también coincidirá con la fase de luna llena, mientras que el cierre del mes estará marcado por una nueva aproximación entre la Luna y Saturno durante la noche del 30 de agosto.

Con una agenda cargada de fenómenos visibles desde el Perú, agosto se perfila como uno de los meses más destacados para la observación astronómica. La combinación de lluvias de meteoros, encuentros planetarios, fases lunares y un eclipse parcial ofrecerá múltiples oportunidades para que aficionados y expertos vuelvan la mirada al cielo y disfruten de algunos de los espectáculos naturales más llamativos del año.