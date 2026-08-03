Canciller Carlos Espá afirma que expulsión de delincuentes extranjeros continuará con "mano firme"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori continuará con la expulsión de delincuentes extranjeros con "mano firme" como parte de la estrategia para combatir la inseguridad ciudadana.

Canciller Espá asegura que expulsión de delincuentes extranjeros prevalecerá

En declaraciones a la prensa, el titular de la Cancillería peruana aseguró que dicha política de expulsiones a ciudadanos de origen venezolano condenados en el Perú se mantendrá y también de aquellos requeridos por la justicia del país caribeño.

"Efectivamente, las expulsiones de delincuentes, sobre todos los de alta peligrosidad, como son los elementos que hemos expulsado ayer, van a continuar. Este es el inicio de una mano firme para no permitir que ciudadanos extranjeros vengan al Perú a aterroizar a los peruanos", manifestó.

Estas declaraciones del integrante del Gabinete Ministerial que preside Luis Galarreta se dieron en el marco de la ceremonia de recepción de ciudadanos connacionales repatriados desde Venezuela, quienes fueron afectados por los terremotos registrados en dicha nación hace un poco más de un mes.

Delincuentes que retornen serán detenidos

Además, el titular de la cartera ministerial de Relaciones Exteriores trajo a la memoria lo manifestado por el ministro del Interior, César Astudillo, quien se refirió acerca de la expulsión de extranjeros se encuentran sumergidos en delitos y requisitorias en sus países de origen.

En esa línea, el funcionario Carlos Espá agregó que los sujetos que retornen a territorio nacional volverán a ser intervenidas por las autoridades. "Si vuelven al país se activarán las listas de requisitorias y volverán a ser arrestados", señaló.

Peruanos son repatriados desde Venezuela

Cabe señalar que, en medio de la misma actividad, el canciller Espá resaltó la llegada de ciudadanos peruanos que arribaron desde Venezuela en la misma aeronave que, un día antes, fue utilizada para trasladar a tres extranjeros de nacionalidad venezolana expulsados del país.

En esa línea, indicó que el uso del avión refleja el aprovechamiento de los recursos públicos para atender a los ciudadanos peruanos. "Los recursos del Estado deben utilizarse de esa manera. Los servicios deben utilizarse para los peruanos y sean bienvenidos", enfatizó.

Desde el Grupo Aéreo N°8 durante la recepción de compatriotas repatriados desde Venezuela que fueron afectados por los terremotos registrados hace semanas atrás en dicho país, el canciller Carlos Espá declaró ante la prensa que las expulsiones de delincuentes de alta peligrosidad continuará en el Gobierno de Keiko Fujimori con "mano firme".