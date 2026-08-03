Mauricio Pochettino seguirá al frente de Estados Unidos hasta el Mundial 2030

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación de Fútbol de Estados Unidos oficializó la renovación del contrato de Mauricio Pochettino, quien permanecerá como director técnico de la selección absoluta hasta después del Mundial de 2030. La decisión responde al desempeño mostrado por el combinado norteamericano.

La campaña de EEUU en el 2026

El conjunto estadounidense alcanzó los octavos de final del certamen, luego de finalizar como líder de su grupo con triunfos sobre Paraguay y Australia. Más adelante quedó eliminado frente a Bélgica, pero la campaña fue considerada positiva por los dirigentes del fútbol local.

El director ejecutivo de US Soccer, J.T. Batson, destacó que el estratega argentino comparte la visión de crecimiento de la institución y resaltó que su continuidad permitirá fortalecer el desarrollo del fútbol en el país durante los próximos años.

Buscan resaltar y disputar títulos

Batson también señaló que el objetivo es convertir a Estados Unidos en una selección con aspiraciones reales de competir por títulos mundiales, además de impulsar la práctica del fútbol en todas las comunidades mediante un proyecto deportivo sostenido.

Por su parte, Pochettino expresó su satisfacción por continuar al mando del equipo nacional. El entrenador aseguró que durante su etapa en el país comprobó el enorme potencial del fútbol estadounidense y manifestó su intención de dejar un legado que vaya más allá de los resultados deportivos.

El técnico argentino sostuvo que tanto él como su cuerpo técnico mantienen el compromiso de seguir fortaleciendo el programa de selecciones y contribuir al crecimiento de este deporte con un trabajo de largo plazo.

Mauricio Pohettino lideró una de las mejores campañas de EEUU en Mundiales

Futuras pruebas

Ahora, el entrenador centrará su atención en los próximos desafíos internacionales. Entre ellos figuran las siguientes ediciones de la Liga de Naciones de la Concacaf y las Copas Oro de 2027 y 2029, torneos en los que buscará conquistar títulos y poner fin al dominio reciente de México en la región.

La presidenta de U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone, afirmó que Pochettino ha construido un grupo unido y competitivo. Con su renovación hasta 2030, la federación apuesta por la estabilidad para mantener el crecimiento de la selección y llegar fortalecida al próximo Mundial.