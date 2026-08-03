Teleférico de Miraflores abriría a fines de agosto: conoce el precio, capacidad y detalles del nuevo atractivo

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El teleférico de Miraflores ya es casi una realidad. Se encuentra próximo a entrar en funcionamiento y promete convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de la capital. La obra registra un avance del 91% y de mantenerse el cronograma, sería inaugurada a fines de agosto de 2026.

Antes de abrir sus puertas al público, el proyecto deberá completar las pruebas técnicas y obtener la certificación de seguridad. Esta inspección estará a cargo de una empresa europea vinculada al fabricante del sistema, Doppelmayr.

Puntos que unirá el teleférico

El teleférico conectará el parque Domodossola, ubicado en el malecón de Miraflores, con la playa Redondo II, en la Costa Verde. El recorrido tendrá una extensión aproximada de 315 metros y tomará cerca de tres minutos.

Cada cabina contará con capacidad para transportar hasta 15 pasajeros por viaje. Además, permitirá el ingreso de bicicletas, tablas de surf y otros medios de transporte personal autorizados.

Teleférico transitará por encima del circuito de playas

Precios de entradas

En cuanto al costo, el boleto tendría un precio de entre S/15 y S/20 por el viaje de ida y vuelta. Asimismo, la Municipalidad de Miraflores evalúa aplicar descuentos especiales para los vecinos del distrito.

De acuerdo con estimaciones de la comuna, entre 2.000 y 3.000 personas podrían utilizar diariamente este nuevo medio de transporte. El proyecto busca mejorar la conexión entre el malecón y las playas, además de impulsar el turismo y la actividad comercial de la zona.

El estudio de demanda elaborado por Ipsos también proyecta una alta afluencia de visitantes, debido a que una gran parte de los usuarios frecuenta el área donde operará el teleférico.

Una de las cabinas del teleférico pronto a estrenarse en Miraflores

Con la inauguración prevista para las próximas semanas, el teleférico de Miraflores se perfila como una nueva alternativa de transporte y recreación en Lima. Su puesta en marcha dependerá de la culminación de las pruebas y de la certificación que garantice un funcionamiento seguro para los futuros usuarios. Si el itinerario de trabajo resulta a favor, se aperturará a fin de mes.