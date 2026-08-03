Confirman día no laborable el 13 de agosto del 2026: ¿Quiénes serán beneficiados y cuál es el motivo?

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Agosto genera expectativa en la ciudadanía, pues bien, además de los feriados nacionales 6 y 30 de este mes, se precisa que habrá un día no laborable programado para el jueves 13 de agosto. Conoce quiénes se verán beneficiados y el motivo detrás de la medida establecida por la Ordenanza Regional N° 010-2012-GRL-CR.

13 de agosto día no laborable: ¿Cuál es el motivo?

De acuerdo a la normativa vigente en Perú, en el calendario oficial del Estado el 6 de agosto es feriado nacional por la 'Batalla de Junín', mientra que el 30 de agosto es feriado por 'Día de Santa Rosa de Lima'; sin embargo, existe una fecha más que permitirá a un sector de la ciudadanía aprovechar un breve descanso para alejarse de la rutina laboral.

Este jueves 13 de agosto de 2026 ha sido establecido como día no laborable, pero no a nivel nacional, sino en una determinada región del Perú: Loreto. De acuerdo a la Ordenanza Regional N° 010-2012-GRL-CR, el motivo detrás de la medida es tener una fecha cada año que conmemore la certificación oficial del río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo, un reconocimiento otorgado por la Fundación New 7 Wonders.

La ordenanza detalla que la jornada por el día no laborable será compensado o recuperado, previa coordinación con el empleador. Además, recomienda en el artículo segundo de la disposición, que las Municipalidades Provinciales y Distritales de la Región Loreto, decreten el embanderamiento en sus respectivas jurisdicciones, a partir del 11 al 14 de agosto de cada año, a fin de da mayor realce al galardón de "Río Amazonas, como maravilla natural del mundo".

Calendario 2026: Día no laborable el 13 de agosto.

¿Quiénes serán beneficiados con el día no laborable?

La ordenanza regional destaca que solo se verán beneficiados con el día no laborable el 13 de agosto, los trabajadores del sector público de la región Loreto; mientras que en el ámbito privado dependerá de los acuerdos correspondientes.

Cabe destacar que, esta fecha no tiene carácter nacional, por lo cual, las demás regiones del país deben seguir cumpliendo su trabajo habitual.

Feriados que restan en 2026: Calendario oficial

Si no vives en la región Loreto, no te preocupes ya que quedan aún más días libres y feriados nacionales que te permitirán alistar las maletas y recorrer el país solo o acompañado. Las fechas que restan para este 2026 y que beneficiará a la ciudadanía en general son:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En conclusión, el jueves 13 de agosto será día no laborable en Loreto, una fecha establecida para conmemorar el reconocimiento del río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo. El beneficio alcanza al sector público de la región precisada en la Ordenanza Regional N° 010-2012-GRL-CR.