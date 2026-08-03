Crecida de ríos pone en riesgo puentes del Callao y acceso a aeropuerto: alcalde Pérez pide acciones ante El Niño

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, advirtió que la crecida de los ríos Rímac y Chillón, por el impacto del fenómeno El Niño, podría afectar puentes y vías de acceso al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Alerta sobre eventual pronunciamiento de El Niño

César Pérez expresó su preocupación debido a que, según señaló, no se estarían tomando en cuenta adecuadamente los riesgos asociados a un eventual fenómeno de El Niño, el cual podría tener una magnitud superior a la registrada hace más de cuatro décadas.

"¿Qué pasa si el mar sale hasta la Pampilla? colapsado. Nos quedamos sin petróleo, sin diesel, sin gasolina, es algo que no estamos tomando en cuenta. Este Niño viene más potente que el de 1983. Lima ya hizo el trabajo de dragado y enrocado. Eso quiere decir que el agua va a venir muy potente de Lima, va a llegar al puente de Gambeta", indicó.

Nula atención presidencial

El burgomaestre señaló que las anteriores autoridades mostraron poco interés en la preservación de ríos de la región, pese a tratarse de un sector estratégico y fundamental para el desarrollo económico del país.

"El Callao es la ciudad puerto-aeropuerto. Sin embargo, hemos tenido presidentes casi inexistentes en los últimos años años. Entre Dina (Boluarte), Castillo (Pedro), el señor Balcázar, con respeto. No han hecho nada de esfuerzo para darle mantenimiento a las vías", remarcó.

Nexos viales expuestos al peligro

Además, detalló que existen puentes que no reciben mantenimiento desde hace varios años y que, ante la ocurrencia de El Niño en gran intensidad, estas estructuras podrían verse afectadas, generando importantes pérdidas económicas para el país debido a la obstrucción de vías.

"El puente que cruza la avenida Gambetta con el río Chillón, el puente que cruza la avenida Faucett y la avenida Gambetta con el río Rímac. Son puentes que no han sido mantenidos en décadas porque no habrá un Niño como el que viene. ¿Qué pasa si viene el río y se lleva el puente? Se bloqueó el puerto del Callao y del Perú. Millones de millones (en dinero) anulados por que no van a poder pasar los camiones", sostuvo.

Trabajos preventivos en el río Chillón

En entrevista exclusiva con Exitosa, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, alertó que el incremento del caudal de los ríos Rímac y Chillón, provocado por los efectos del fenómeno El Niño, podría generar daños en puentes y afectar las rutas de acceso hacia el aeropuerto Jorge Chávez.