Delincuente extranjero que cumple su condena será inmediatamente expulsado, afirma Mindef

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Rafael Belaúnde, titular del Ministerio de Defensa, informó sobre nuevas acciones para enfrentar la criminalidad. En ese marco, también indicó que los ciudadanos extranjeros que cumplan sus condenas en el Perú serán expulsados del territorio nacional.

No habrá redención en el Perú

Belaúnde sostuvo que los ciudadanos extranjeros que delinquen en el Perú serán expulsados apenas concluyan sus condenas, con el fin de impedir que vuelvan a circular por las calles del país.

"Delincuente que cumple su condena, no se le puede soltar en el Perú, será inmediatamente expulsado. Las Fuerzas Armadas van a colaborar con todo lo que requiera Cancillería y el ministerio del Interior para asegurarnos de liberar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad", aseguró.

Esperan autorización del Congreso

De tal manera, el funcionario mencionó que el Gobierno prepara reformas legales para reforzar el control en las fronteras y que es parte del plan de facultades legislativas que se le acercará al parlamento.

"El paquete legislativo para poder militarizar los puestos fronterizos más relevantes están en proceso, lo vamos a aprobar en el Consejo y tendrá que ver con las facultades que vamos a solicitar al Congreso", añadió.

Medidas de seguridad propuestas por Fujimori

En su primer mensaje a la Nación, la presidenta de la República, adjuntó que para la lucha contra la delincuencia buscarán que las Fuerzas Armadas apoyen y trabajen en conjunto con la Policía Nacional en las calles, sistema de transporte y en las fronteras.

Apoyo militar en las calles para reforzar la seguridad ciudadana

Rafael Belaúnde, responsable del Ministerio de Defensa, recalcó que aquel delincuente de nacionalidad extranjera que haya cumplido con la totalidad de su sanción, será expulsado del Perú, con la finalidad de evitar una repetición de sus acciones y preservar la seguridad del país. Y que ello formará parte de las facultades legislativas que le enviarán al Congreso.