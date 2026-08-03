Perrito recibirá PENSIÓN ALIMENTICIA tras el divorcio de sus dueños: este es el monto

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Insólito caso. Una jueza determinó que un perrito, un husky siberiano, recibirá una pensión alimenticia y el pago de servicios de veterinaria, tras el divorcio de sus dueños. El caso se volvió viral y generó el debate en redes sociales.

Lucas, el perro con pensión alimenticia: Caso viral

En las redes sociales se ha generado el debate tras darse a conocer el caso de "Lucas", un perro de raza husky de tres años de edad. De acuerdo a materiales audiovisuales difundidos en TikTok, su historia comienza tras la disolución del matrimonio de sus dueños, quienes compartieron 14 años juntos antes de proceder con el divorcio en Villahermosa, Tabasco, en México.

Si bien algunas parejas no dudan en seguir velando por sus mascotas, que consideran como un "perrhijo", este no fue el caso de Lucas, ya que, de acuerdo a los reportes, el esposo se negó tajantemente a quedarse con Lucas y no solo ello, sino que se rehusó a mantener un vínculo afectivo.

Esa situación generó la molestia de la propietaria del perrito, conocida como Doña Blanquita, que la motivó a llevar el hecho de manera legal para garantizar que a Lucas nunca le falte nada. La abogada Bellanila Andrea Hernández tomó el caso de forma gratuita, con la intención de sentar un precedente en favor de los animales de compañía.

"Los perros y los gatos son denominados seres sintientes, los cuales tienen también derechos que están respaldados bajo nuestra Constitución en el artículo primero constitucional, está en elevado terreno de Constitución, entonces ellos también, los animalitos merecen y necesitan una pensión alimenticia", indicó la letrada.

Su dueño no quería hacerse responsable: Llegó a juicio

La abogada presentó la demanda en mayo de 2025 y, después de varios meses de proceso judicial, el juez emitió su resolución en marzo de este año 2026. Según precisaron, el matrimonio que daba por concluido su amor no tuvo hijos, solo a Lucas.

Tras escuchar y tomar en cuenta los testimonios de los involucrados en el caso, un juzgado de lo Familiar del municipio de Centro, Tabasco, emitió una resolución que ordena el pago de una pensión alimenticia de 700 pesos mexicanos mensuales para el perrito, alegando que los gastos no debían recaer exclusivamente en una sola persona después de la separación.

Con el fallo, el demandado quedó obligado legalmente a contribuir económicamente para cubrir los gastos de alimentación, atención veterinaria y demás requerimientos de "Lucas".

Reacción al caso de Lucas, en redes sociales

Como era de esperarse, el caso se volvió viral y generó cientos de reacciones en las redes sociales. No tardaron en aparecer usuarios que aplaudían el fallo a favor del perrito Lucas y otros que cuestionaban la revelancia que le daban a una mascota.

"Está muy bien, él es familia", "que culpa tiene que se divorcia", "pobrecito, no lo quiere el papá, ni verlo, ni mantenerlo, la historia de muchos niños", "no es justo que lo abandonen", expresaron en TikTok, en el video compartido por 'Nueva News'.

Es así como Lucas, un husky siberiano de tres años, se convierte en el primer perro en México en recibir una pensión de 700 pesos mensuales y el pago de servicios de veterinaria tras el divorcio de sus dueños. El caso generó el debate en redes.