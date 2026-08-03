Accidente en Nasca: cuerpos de piloto y copiloto serán entregados a familiares en el transcurso del día

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras reportarse el accidente aéreo este sábado 1 de agosto, en el que perdieron la vida 13 personas, entre ellos ciudadanos peruanos y extranjeros a causa de la caída de una avioneta en Nasca, se dio a conocer que este lunes 3 de agosto se entregarán los cuerpos de las víctimas nacionales.

Cuerpos de las víctimas serán entregados a familiares

Entre las víctimas se encuentran los dos tripulantes peruanos de la aeronave: el piloto Américo Alejandro Salazar Cuéllar, de 44 años, y la copiloto Irenka del Carpio Guanilo, de 31 años, quienes fallecieron junto a los 11 pasajeros extranjeros de nacionalidades: italianas, españolas y alemanas.

Asimismo, en la sede de Medicina Legal de Ica fue la encargada de realizar los trabajos de reconocimiento desde el domingo 2 de agosto en la madrugada que recibieron los 13 cuerpos para que se inicien con los procesos necesarios. Hasta el momento se han trabajo 6 cuerpos y durante el transcurso del día se culminará la identificación para que sean entregados a los familiares.

Por el lado de los turistas extranjeros, hay dos representantes del consulado Alemania e Italia, que esperan noticias y realizan el seguimiento al caso para darle viabilidad en el traslado de los cuerpos de los ciudadanos de países europeos.

Familias de las víctimas afectadas por la tragedia

Las 13 víctimas mortales del accidente de la avioneta de Aerodiana, registrado este sábado en la región Ica, ya fueron identificadas por las autoridades correspondientes y se siguió con el protocolo pertinente.

Como consecuencia de esta tragedia también ha dejado un profundo dolor entre los familiares de las víctimas. El piloto, Américo Salazar Cuéllar deja en la orfandad a dos hijas, de 9 y 3 años. Por su parte, Irenka del Carpio Guanilo, quien era la mayor de tres hermanos, deja a su familia sumida en la tristeza tras esta irreparable pérdida.

Lista de pasajeros fallecidos

Piloto: Américo Alejandro Salazar Cuellar

Copiloto: Irenka del Carpio Guanilo

Pasajeros de nacionalidad italiana:

Elena Sala Matteo Gianturco Lorenzo Angelucci Massimo Angelucci Cristina Maria Bianco Paolo Gianturco Pietro Gianturco

Pasajeros de nacionalidad alemana:

Hoffmann Gertrud Maria Hoffman Andreas

Pasajeros de nacionalidad española:

Alfredo Avilés Muñoz Yerro Ana Isabel Sánchez Muñoz

Finalmente, luego del accidente aéreo en Nasca, las autoridades informaron que se aceleraron los procedimientos correspondientes para que los cuerpos del piloto y la copiloto sean entregados a sus familiares durante el transcurso de este lunes 3 de agosto.