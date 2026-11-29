29/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, Luis Neyra León, gobernador regional de Piura, opinó sobre el trabajo del Ejecutivo en su región tras las fuertes lluvias que provocaron diversas afectaciones. Al respecto, cuestionó la respuesta del Gobierno central y sostuvo que tanto los ministros de Estado como la presidenta Keiko Fujimori debieron reunirse con las autoridades piuranas para coordinar acciones frente a la emergencia.

Falta de coordinación con autoridades regionales

Luis Neyra cuestionó que los ministros y la presidenta Keiko Fujimori no se reunieran con las autoridades regionales para coordinar acciones frente a la emergencia. Explicó que, desde el primer momento, se convocó a una plataforma de defensa civil para identificar las deficiencias y atender las necesidades de la población.

"Ayer lo señalé, lo que debieron hacer los ministros y la propia presidenta es reunirse con las autoridades porque, ni bien sucedió este hecho, convocamos a una plataforma de defensa civil con la finalidad de ver todos los errores, solucionarlos y ayudarlos", afirmó.

Críticas a la respuesta del Ejecutivo

El gobernador piurano criticó que el Ejecutivo priorizara las actividades protocolares en lugar de coordinar trabajos para desaguar las cuencas ciegas. Asimismo, consideró necesario organizar acciones conjuntas entre las autoridades nacionales y regionales para atender los puntos críticos.

"Pero, lamentablemente, optaron por la foto. Cuando lo que deberíamos hacer es coordinar, sentarnos y organizarnos para finalmente hacer un mejor trabajo en el tema del desaguado de todas las cuencas ciegas", indicó.

Evaluación para prevenir futuras emergencias

Finalmente, señaló que también es necesario evaluar las acciones ejecutadas durante la emergencia para identificar las deficiencias y establecer medidas que permitan evitar situaciones similares ante futuras lluvias intensas.

"Luego, queda por hacer una evaluación para que esto no vuelva a suceder, eso es lo que tiene que hacer", sostuvo.

De esta manera, el gobernador regional de Piura insistió en la necesidad de una mayor coordinación entre el Ejecutivo y las autoridades locales, así como en evaluar lo ocurrido para mejorar la respuesta ante futuras emergencias por lluvias.