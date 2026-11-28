28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos ciudadanos de nacionalidad china fueron detenidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando intentaban trasladar hacia su país un cargamento ilegal de 677 animales silvestres escondidos en su equipaje.

Especies rescatadas y método de ocultamiento

La intervención fue ejecutada de manera conjunta por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y personal de Aduanas, quienes lograron rescatar ejemplares procedentes de diversas regiones del Perú valorizados en aproximadamente 100 mil dólares.

Durante la inspección del equipaje, los agentes hallaron 386 tarántulas de diversas especies y colores, algunas consideradas nuevas para la ciencia, además de 166 ciempiés, 112 escorpiones, siete lagartijas y seis hormigas que fueron encontradas sin vida.

Los especímenes incautados provenían de zonas de alta diversidad biológica como Madre de Dios, Loreto, Junín, Tumbes y Cajamarca. Con el objetivo de mantenerlos vivos durante el extenso vuelo desde Lima hasta el continente asiático, los intervenidos habían distribuido a los animales dentro de bolsas herméticas y envases de plástico acondicionados con papel toalla húmedo para conservar la humedad.

Durante el registro, los inspectores detectaron además que una de las jóvenes implicadas llevaba un recipiente tipo táper con tarántulas en el interior de una pequeña mochila de peluche que cargaba en la espalda. El resto de los animales permanecía camuflado entre la ropa y pertenencias personales guardadas dentro de las dos maletas.

Al respecto, la técnica en control forestal y de fauna silvestre del Serfor, Cora Suárez, indicó que este hallazgo, ocurrido en menos de un mes tras una intervención previa, constituye un golpe directo contra las redes dedicadas al tráfico ilícito de fauna, y advirtió sobre el aumento de la demanda ilegal de invertebrados en mercados de Europa y Asia donde son vendidos como mascotas exóticas.

🛃 667 especies rescatadas a punto de abordar ✈️ Dos ciudadanos chinos fueron descubiertos al transportar especies de fauna protegidas ocultas en sus 🧳🧳: tarántulas 🕷️, escorpiones 🦂, ciempiés 🐛 y lagartijas 🦎 vivas, dentro de recipientes de plástico. https://t.co/iyozeqLekk — SUNAT (@SUNATOficial) November 28, 2026

Situación legal de los intervenidos y antecedentes en el terminal

Entre el lote recuperado por las autoridades figura la tarántula Pamphobeteus antinous, especie incluida en la categoría de vulnerable dentro de la lista oficial de fauna silvestre legalmente protegida del Perú. El traslado y la comercialización de este tipo de ejemplares sin los permisos correspondientes representan una amenaza directa para la conservación de la biodiversidad nacional.

Tras el decomiso, ambos ciudadanos extranjeros quedaron detenidos a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) y afrontan una investigación penal conducida por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

El Serfor precisó que transportar o exportar fauna silvestre sin autorización constituye una infracción administrativa muy grave, sancionada con multas que superan las 10 UIT y pueden llegar hasta las 5.000 UIT.

En ese sentido, el aeropuerto Jorge Chávez volvió a registrar una intervención conjunta entre el Serfor, Aduanas y la Policía Nacional del Perú que frustró el traslado ilegal de 677 animales silvestres hacia China y derivó en la detención de dos ciudadanos extranjeros bajo investigación fiscal.