28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal, informó en conversación con Exitosa sobre las acciones ejecutadas por su sector para resguardar la infraestructura vial y aeroportuaria en la región Lambayeque y en la zona norte del país.

Traslado de puentes modulares para la conectividad vial

Las disposiciones comprenden el desplazamiento inmediato de estructuras metálicas desde la capital y la emisión de una medida administrativa para agilizar el mantenimiento preventivo ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño.

Durante la entrevista, el titular del sector Transporte explicó que, tras recibir el encargo presidencial de acudir a la región norteña, coordinó con la unidad ejecutora correspondiente el envío de estructuras para atender posibles interrupciones en las carreteras nacionales.

"Quisiéramos acotar que el día de ayer que recibimos el encargo de la presidente de venir a la región he dispuesto con Provías Nacional el traslado de 5 puentes modulares que estarían llegando en las próximas horas desde Lima hasta Lambayeque", indicó.

Asimismo, el funcionario precisó que estas unidades permanecerán almacenadas de forma permanente en dicho departamento con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata ante eventuales daños causados por las lluvias o el incremento de caudales.

"Estos puentes van a estar de manera cautiva aquí en Lambayeque para que en cualquier emergencia situación que ponga en riesgo la conectividad de la vía nacional podamos actuar con intervención de estos puentes", señaló.

Declaratoria de emergencia en seis aeropuertos del norte

Por otro lado, Angello Tangherlini Casal dio a conocer que el Gobierno Central emitió una declaratoria de emergencia que alcanza a seis aeropuertos ubicados en la zona de riesgo del norte peruano.

El ministro aclaró que esta disposición no significa que los terminales aéreos presenten daños actuales ni que sus operaciones se encuentren comprometidas, sino que constituye un mecanismo legal para acelerar las intervenciones técnicas en las instalaciones.

De acuerdo con lo detallado por el titular del sector, la medida faculta a las empresas concesionarias a ejecutar con mayor celeridad las labores de mantenimiento y limpieza de los sistemas de drenaje de cada aeropuerto.

El propósito central de estos trabajos preventivos es asegurar el correcto funcionamiento de los drenes pluviales y evitar posibles inundaciones en las pistas o infraestructuras aeroportuarias durante el desarrollo del Fenómeno El Niño.

En ese sentido, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal, confirmó el traslado de cinco puentes modulares hacia Lambayeque para atender emergencias en la red vial nacional y explicó que la declaratoria de emergencia en seis aeropuertos del norte busca agilizar el mantenimiento de sus drenajes frente al Fenómeno El Niño.