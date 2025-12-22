Gral. Víctor Revoredo sobre lucha contra extorsiones: "La PNP sigue la línea estratégica del Ejecutivo"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras el inicio de la ampliación del estado de emergencia dictado en Lima y Callao y otras regiones del Perú, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones, Víctor Revoredo, afirmó que la PNP está siguiendo a rajatabla un plan estratégico definido por el Ejecutivo.

"Jerí y Tiburcio trazan la operación estratégica"

En entrevista con Canal N, el recientemente ascendido General PNP se refirió a las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, en específico, contra el sicariato y las extorsiones que siguen azotando al país.

En ese sentido, Revoredo sostuvo que la estrategia de inteligencia no la elabora ni lidera la Policía Nacional, sino el ministerio del Interior y el presidente interino José Jerí.

"El Presidente de la República y el ministro del Interior son los que trazan, al más alto nivel la inteligencia, la operación estratégica. Ya plantearon la línea de acción, ya dieron el mensaje de que tenemos que seguirla", señaló.

En #PasosPerdidos, el Gral. PNP Víctor Revoredo sostuvo que la PNP sigue una línea estratégica definida por el Ejecutivo y destacó capturas recientes de extorsionadores, incluso operando desde penales



Asimismo, el general consideró que la PNP está trabajando siguiendo esa línea de acción con "ese ímpetu y esas ganas que pusieron José Jerí y el ministro Vicente Tiburcio cuando empezó esto".

También aseguró que la Policía está "rindiendo cuentas a la sociedad objetivamente", pues se están llevando a cabo capturas a extorsionadores.

"Terminé en el penal Sarita Colonia con el apoyo del INPE identificando a dos prontuariados criminales. Hay una linea de acción que los operadores tenemos que seguir porque el señor Presidente y mi ministro del Interior, que es un estratega en esta línea, no van a estar todos los días en los penales, tienen que ver otras cosas", explicó.

Respecto a los planes que contempla Víctor Revoredo a partir de su ascenso de Coronel a General PNP, mencionó que reforzará su compromiso con la lucha contra la criminalidad, pese a la "indiferencia" y una falta de reconocimiento de la población

"Seguir con mucho más compromiso, porque lo que nos ha dado el presidente es para servir, como siempre lo hemos hecho. Es bien difícil recordar, pero la mejor motivación que tiene un policía es la indiferencia. Ante más indiferencia, un policía más ama al Perú", agregó.

Ampliación de estado de emergencia

Desde este domingo 21 de diciembre hasta el 21 de enero del 2026, estará vigente el tercer estado de emergencia del Gobierno del presidente José Jerí, con la finalidad de seguir haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Según el texto, hay una modificatoria en la composición del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), establecido en el primer estado de emergencia decretado en octubre último. En ese sentido, desde la fecha también será integrado por el titular del INDECI.