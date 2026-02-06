Migraciones emite orden de expulsión de extranjero a Chile: Es acusado de apuñalar a una persona

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una orden de expulsión contra un ciudadano extranjero tras ser requerido por las autoridades de Chile debido a que es acusado de apuñalar a una persona en una disputa por un espacio para el lavado de autos.

Migraciones emite orden de expulsión de extranjero

El ciudadano de nacionalidad venezolana identificado como José Carpintero Rodríguez, alias 'Ñaja Ñaja', fue trasladado, la tarde del último jueves 5 de febrero, de Lima a Tacna por vía aérea.

Ello, tras la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Expulsión (PASEE) el cual fue notificado por Alberto Balladares Ramírez, superintendente nacional de Migraciones.

En tal sentido, dispuso que la Jefatura Zonal de Tacna brinde las facilidades necesarias para que la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecute su inmediata expulsión mediante el Puesto de Control Fronterizo (PCF) Chacalluta, previa coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Además, la máxima autoridad migratoria resaltó el trabajo que se realizó "con celeridad" a fin de garantizar la seguridad interna y a su vez cumplir con los compromisos de cooperación internacional. "No permitiremos que personas que representen un riesgo para la ciudadanía permanezcan en el país", enftaizó Balladares Ramírez.

Así fue su captura en la zona de Huandoy

Después de coordinaciones binacionales iniciadas desde el año pasado para dar con el paradero de José Carpintero Rodríguez, efectivos de la Policía Nacional lograron su captura la tarde del miércoles, 4 de febrero, en la zona de Huandoy, en el distrito de Los Olivos.

Cabe señalar que, el ciudadano conocido bajo el alias de 'Ñaja Ñaja' contaba con una alerta roja internacional emitida por Interpol Chile. El lugar en el que fue intervenido se caracteriza por la presencia de ciudadanos extranjeros y operan en centros privados como es el caso de búnkers.

Por su parte, el coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigaciones de Homicidios, brindó mayores detalles de la intervención del acusado de apuñalar a una persona.

"En este caso a través de coordinaciones y fuente humana se ha localizado a este sujeto que no podía escapar porque se movía por la ciudad de Lima (...) ha confesado que él es el que ha fugado de Chile luego de aceptar una apuñalada a un ciudadano chileno por el motivo de querer apropiarse de un espacio para el lavado de autos", indicó.

Es así que, tras la captura del ciudadano extranjero identificado como José Carpintero Rodríguez, alias 'Ñaja Ñaja', en la zona de Huandoy, en Los Olivos, la Superintendencia Nacional de Investigaciones emitió una orden de expulsión al país vecino de Chile.