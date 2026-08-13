Balean a chofer de Nuevo Horizonte en Ate y termina en UCI: empresa había reportado amenazas de extorsión

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la calle Los Parques en el distrito de Ate se registró un nuevo ataque contra el transporte público, luego de que un conductor de la empresa Nuevo Horizonte fuera baleado a plena luz del día.

Ante ello, el representante de Transportes Unidos, Julio Bretoneche, indicó que habría un nuevo paro ante la inacción de las autoridades.

Empresas de buses conviven con el terror

Julio Bretoneche hizo un recuento de los ataques que han alterado la tranquilidad de transportistas y ciudadanos en el último tiempo, y advirtió que más asociaciones de buses estarían siendo víctimas de intimidaciones.

"Día a día aparecemos con nuevos atentados. Venimos del atentado de la 41, que de milagro el chofer ha sobrevivido a los seis disparos que pácticamente han destrozado a la unidad. Venimos del atentado a la 73, de Pesquero, del asesinato del gerente general de la empresa del Cono Norte, esto es una constante. Esto es la punta del iceberg, la verdad. Todas las empresas de transporte están siendo amenazadas ", afirmó.

Unidades de la PNP post ataque a la unidad de Nuevo Horizonte

Crece posibilidad de un nuevo paro

Asimismo, Bretoneche se pronunció sobre la probabilidad de convocar un nuevo paro de transportistas y señaló que la medida contaría con el respaldo de otros colectivos para concretarse.

"Lo antes posible. No es porque nosotros lo hayamos propuesto, es porque las empresas mismas están exigiendo el paro. Nosotros nos debemos a las empresas. Por lo tanto, vamos a apoyar y vamos a sacar el paro lo antes posible, Se ha demostrado el 5 de octubre que el paro es contundente en transporte. Incluso he recibido llamadas de otros gremios de transporte para coordinar el tema del paro", refirió.

Estado de salud del chofer baleado

Por otro lado, también brindó detalles sobre el actual estado de salud del conductor de la unidad, quien resultó herido tras recibir varios impactos de bala.

"Gravemente herido. Está en UCI, en el Hospital Dos de Mayo. De corazón, queremos que se recupere, no sé si lo podrá hacer. Esto es muy delicado, ya habrán visto el video (que se difundió en redes sociales)...", sostuvo.

Autoridades realizan investigaciones de banda criminal que baleó bus

Ya habían presentado denuncias

Según se conoció, un día antes del ataque, la empresa de transporte público ya había presentado dos denuncias por extorsión ante la Unidad de Extorsiones de la Dirincri, tras recibir mensajes amenazantes acompañados de explosivos.

En sínsteis, conductor de la empresa Nuevo Horizonte fue baleado a plena luz del día en la calle Los Parques, Ate, en un nuevo ataque contra el transporte público. Ante la falta de respuesta de las autoridades, Julio Bretoneche, representante de Transportes Unidos, advirtió que podría convocarse a un nuevo paro.