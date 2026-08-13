Declaran estado de emergencia por déficit hídrico en 16 departamentos ante lluvias 2026-2027

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en 606 distritos de algunas provincias de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, debido al peligro inminente ante el déficit hídrico previsto para el periodo de lluvias 2026-2027.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM, publicado este jueves 13 de agosto, y tendrá una vigencia de 60 días calendario. Durante ese periodo se deberán ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias para reducir el muy alto riesgo existente, así como labores de respuesta y rehabilitación.

Déficit hídrico genera riesgo para población y actividades productivas

La declaratoria se sustenta en un informe situacional elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), que tomó en consideración información técnica del CENEPRED, SENAMHI, Autoridad Nacional del Agua (ANA), ENFEN y otras entidades especializadas.

Según el documento, los distritos incluidos en la declaratoria presentan un muy alto riesgo ante el déficit hídrico, situación que podría generar afectaciones a la población y a actividades como la agricultura y la ganadería.

Entre los factores identificados figuran la disminución progresiva de los caudales y la reducción sostenida de los volúmenes almacenados en los embalses. A ello se suman las condiciones asociadas al desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central.

El Ejecutivo señala que estos indicadores permiten advertir una alta probabilidad de déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027, por lo que considera necesario adoptar medidas urgentes antes de que la situación pueda generar mayores impactos.

🚨 Ejecutivo declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, por peligro... pic.twitter.com/sNXZpZzj8H — COEN - INDECI (@COENPeru) August 13, 2026

¿Qué acciones se ejecutarán durante la emergencia?

Los gobiernos regionales y locales comprendidos en la medida deberán implementar las acciones correspondientes con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI.

También participarán diversos sectores del Gobierno Nacional, entre ellos Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Producción, Desarrollo e Inclusión Social, Interior y Defensa.

El decreto precisa que las intervenciones deberán mantener un vínculo directo con el peligro identificado y podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y condiciones de seguridad que se presenten durante su ejecución, siempre que estén sustentadas en estudios técnicos de las entidades competentes.

La decisión responde, además, a que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales involucrados ha sido considerada sobrepasada, por lo que resulta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional. El informe situacional establece que el caso corresponde a una emergencia de nivel 4.

Con esta declaratoria, el Ejecutivo busca anticiparse a los posibles efectos de un escenario de déficit hídrico durante las lluvias 2026-2027. La norma establece un periodo de 60 días para que las autoridades desplieguen acciones destinadas a reducir los riesgos y proteger a la población y sus principales actividades productivas. La implementación de las medidas será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.