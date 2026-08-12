MML responde a ministro de Transportes tras afirmar que trenes Lima-Chosica no fueron una donación

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado oficial este miércoles 12 de agosto en el que busca desmintir las afirmaciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, quien horas antes había señalado que los trenes destinados al proyecto Lima-Chosica no fueron una donación, sino una adquisición millonaria.

La comuna limeña ratificó que el material rodante fue entregado por la entidad norteamericana Peninsula Corridor Joint Powers Board - Caltrain como parte de un acto de donación formal, con participación de funcionarios estadounidenses y del propio secretario de Estado.

La posición de la comuna

El documento precisa que la donación incluyó 90 vagones galería, coches con cabina y remolque, 19 locomotoras EMD F40PH-2, además de repuestos, manuales e inventario relacionado. La MML subrayó que se trató de un acto oficial reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones, que mediante la resolución n.º 0647-2025-JNE ratificó la legalidad de las gestiones realizadas por el Concejo Metropolitano.

Asimismo, la comuna limeña advirtió que las declaraciones del ministro Rey podrían generar confusión en la ciudadanía y afectar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, país que participó activamente en el proceso de entrega. Por ello, convocó al MTC a una reunión técnica para aclarar la información y evitar perturbaciones en la confianza pública y en los vínculos internacionales.

"Consideramos necesario que el ministro debe contar con la información técnica correspondiente antes de emitir opiniones que puedan confundir a la ciudadanía", señaló la comuna.

Habría sido una adquisición

El proyecto del Tren Lima-Chosica es gestionado por ProInversión y busca atender la creciente demanda de transporte formal en Lima Este. La donación del material rodante constituye un paso clave para su implementación, que según la MML presenta avances importantes. La comuna destacó la urgencia de poner en marcha el sistema ferroviario, dado el déficit de movilidad que afecta a miles de ciudadanos en la capital.

Sin embargo, el titular de Transportes puso en duda que los trenes hayan sido parte de una donación sin que la comuna haya tenido que desembolsar dinero, advirtiendo que el tema deberá ser abordado por ProInversión.

"Pregunten en el municipio, se pagó varios millones de dólares directamente a Caltrain, o sea, no fue exactamente una donación, eso es todo lo que he dicho. El tema está bajo responsabilidad de ProInversión", señaló.

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Rafael Rey, ministro de Transportes: Los trenes traídos por la MML es un tema que por el momento no le corresponde a mi sector, se encuentran en manos de Proinversión



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La respuesta de la Municipalidad de Lima marca un contrapunto directo a las declaraciones del ministro Rafael Rey. Mientras el MTC insiste en que hubo una compra, la comuna limeña sostiene que se trató de una donación oficial, respaldada por documentos y autoridades competentes.

El debate no solo pone en juego la transparencia del proyecto ferroviario, sino también la relación diplomática con Estados Unidos, socio estratégico del Perú. En medio de la polémica, la urgencia de implementar el tren Lima-Chosica se mantiene como prioridad para atender la demanda de transporte en la capital.