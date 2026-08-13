Cienciano vs. Botafogo EN VIVO: horario y dónde ver el partido de ida por octavos de final de la Copa Sudamericana

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Por el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano recibirá al cuadro brasileño de Botafogo en el Cusco. El conjunto nacional tendrá a favor la altura de la ciudad imperial y el aliento de sus hinchas, con todo ello buscará un triunfo que le permita seguir participando en el certamen continental. En la siguiente nota conoce el horario y dónde ver el vibrante encuentro.

Cienciano vs. Botafogo: así llegan los equipos al cotejo

El cuadro cusqueño dirigido por el técnico argentino Horacio Melgarejo llega a este duelo tras una de las victorias más importantes de su más reciente historia a nivel internacional. En la ida de los playoffs perdió 2-0 a manos de Lanús, en Argentina. Sin embargo, en el cotejo de vuelta, disputado en Cusco, consiguió darle vuelta al marcador con un contundente 4-0.

No obstante, en la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 sufrió la derrota por 1-0 ante Alianza Atlético Sullana, el pasado fin de semana. Este resultado adverso interrumpió su camino en el campeonato nacional previo a afrontar uno de los desafíos más importantes de su calendario.

Por su parte, el conjunto de Botafogo llega esta instancia del campeonato luego de terminar como líder del Grupo E teniendo la mejor campaña general de la fase de grupos de la Sudamericana, gracias a esto ganó la condición de cerrar esta llave ante el 'Papá' en casa en el estadio Nilton Santos.

Además, la escuadra brasileña no podrá contar con el mediocampista colombiano Jordan Barrera debido a que sufrió una lesión en el clásico ante Fluminense. Pero sí contará con la presencia de una de sus jugadores más destacados como lo es el lateral izquierdo Alex Telles.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo?

Cienciano y Botafogo chocarán este jueves, 13 de agosto, desde las 7: 30 p.m. por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Esta contienda tendrá como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega, del Cusco.

¿Dónde se podrá disfrutar el Cienciano vs. Botafogo?

Los hinchas y apasionados del fútbol podrán disfrutar del partido entre el club peruano y su similar brasileño a través de la señal de la señal de ESPN para toda Latinoamérica, que está disponible en DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Además, podrás seguir el encuentro a través de la señal de Radio Exitosa.

Cienciano se medirá ante Botafogo este jueves desde las 7:30 p.m. por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.