¡Zonas podrían reactivarse!

Áncash y La Libertad bajo vigilancia: Ingemmet identifica zonas CRÍTICAS tras sismo en Chimbote

Tras el sismo ocurrido la noche del sábado en Chimbote, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico identificó 15 zonas críticas en Áncash y La Libertad que podrían reactivarse y generar desastres.

Tras sismo al oeste de Chimbote, Ingemmet detecta zonas con riesgo geológico en Composición Exitosa

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/12/2025

¡Atención! El norte peruano presenta sectores vulnerables tras el sismo ocurrido en Chimbote la noche del 27 de diciembre. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha detectado 11 zonas críticas por peligros geológicos en Áncash y otras cuatro en La Libertad.

Detectan 15 zonas críticas en el norte peruano

Estudios técnicos de la entidad detectaron zonas que podrían reactivarse a raíz del movimiento telúrico de magnitud 6.0 y sus dos posteriores réplicas producidas las siguientes horas. Estos puntos pueden generar deslizamientos de rocas, derrumbes u otros fenómenos asociados.

En el departamento de Áncash, las zonas críticas se ubican en las provincias de Bolognesi (5), Huari (4), Huaylas (1) y Recuay (1). Por su parte, en La Libertad, estas zonas se localizan en las provincias de Otuzco (2), Chepén (1) y Sánchez Carrión (1).

Estos datos han sido identificados a partir de estudios realizados por Ingemmet entre 2009 y 2012, y vienen siendo actualizados permanentemente. También incluyen recomendaciones técnicas a las autoridades en los tres niveles de gobierno.

Entre estas investigaciones, destacan los informes Riesgos geológicos en la región Áncash y Riesgos geológicos en la región La Libertad.

La información es pública y de libre acceso, por lo que los ciudadanos pueden informarse fácilmente al consultarla a través de la plataforma digital "Perú en Alerta". Allí, podrán visualizar las zonas críticas identificadas por Ingemmet a nivel nacional, de forma que puedan tomar precauciones.

Sismo de 6.0 en Chimbote: 25 heridos y daños estructurales

Según la Asociación Sismológica (ASISMET), se trató del sismo más fuerte ocurrido en el territorio peruano en lo que va del 2025 y el más intenso en Chimbote desde 1985.

La entidad informó que el temblor se sintió con fuerza en Lima y otras regiones como La Libertad, Junín, Pasco y Huánuco. En menor medida, se percibió en Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Ucayali e Ica.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), reportó la "afectación de viviendas, establecimientos de salud, carretera, comercio, energía eléctrica y daños a la vida de las personas" en La Libertad y Áncash a causa del sismo de intensidad V.

El hospital La Caleta de Chimbote resultó afectado con la caída de algunas balsosas del techo, rajaduras en sus paredes, diversos daños a equipos y la rotura de una tubería de agua que provocó una inundación.

Según el Minsa, se ha reportado un total de 25 heridos y solo una Institución Prestadora de Servicios de Salud (Ipress) afectada operativa.

