Áncash y La Libertad bajo vigilancia: Ingemmet identifica zonas CRÍTICAS tras sismo en Chimbote

¡Atención! El norte peruano presenta sectores vulnerables tras el sismo ocurrido en Chimbote la noche del 27 de diciembre. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha detectado 11 zonas críticas por peligros geológicos en Áncash y otras cuatro en La Libertad.

Detectan 15 zonas críticas en el norte peruano

Estudios técnicos de la entidad detectaron zonas que podrían reactivarse a raíz del movimiento telúrico de magnitud 6.0 y sus dos posteriores réplicas producidas las siguientes horas. Estos puntos pueden generar deslizamientos de rocas, derrumbes u otros fenómenos asociados.

En el departamento de Áncash, las zonas críticas se ubican en las provincias de Bolognesi (5), Huari (4), Huaylas (1) y Recuay (1). Por su parte, en La Libertad, estas zonas se localizan en las provincias de Otuzco (2), Chepén (1) y Sánchez Carrión (1).

Estos datos han sido identificados a partir de estudios realizados por Ingemmet entre 2009 y 2012, y vienen siendo actualizados permanentemente. También incluyen recomendaciones técnicas a las autoridades en los tres niveles de gobierno.

Chimbote | Imágenes del momento en que ciudadanos evacuaron galerías comerciales tras el temblor registrado esta noche. El sismo generó alarma entre comerciantes y transeúntes.#Chimbote #Sismo #Temblor #Áncash #ÚltimoMinuto #Perú pic.twitter.com/yhTjS163Bw — cronica urbana (@Cronica_Urbana) December 28, 2025

Entre estas investigaciones, destacan los informes Riesgos geológicos en la región Áncash y Riesgos geológicos en la región La Libertad.

La información es pública y de libre acceso, por lo que los ciudadanos pueden informarse fácilmente al consultarla a través de la plataforma digital "Perú en Alerta". Allí, podrán visualizar las zonas críticas identificadas por Ingemmet a nivel nacional, de forma que puedan tomar precauciones.

Sismo de 6.0 en Chimbote: 25 heridos y daños estructurales

Según la Asociación Sismológica (ASISMET), se trató del sismo más fuerte ocurrido en el territorio peruano en lo que va del 2025 y el más intenso en Chimbote desde 1985.

La entidad informó que el temblor se sintió con fuerza en Lima y otras regiones como La Libertad, Junín, Pasco y Huánuco. En menor medida, se percibió en Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Ucayali e Ica.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), reportó la "afectación de viviendas, establecimientos de salud, carretera, comercio, energía eléctrica y daños a la vida de las personas" en La Libertad y Áncash a causa del sismo de intensidad V.

El hospital La Caleta de Chimbote resultó afectado con la caída de algunas balsosas del techo, rajaduras en sus paredes, diversos daños a equipos y la rotura de una tubería de agua que provocó una inundación.

Según el Minsa, se ha reportado un total de 25 heridos y solo una Institución Prestadora de Servicios de Salud (Ipress) afectada operativa.