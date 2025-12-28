Hospital La Caleta sufrió daños críticos tras sismo de 6.0 en Chimbote: "Una tubería se rompió e inundó el área"

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la fuerte intensidad del sismo de magnitud 6.0 ocurrido en Chimbote la noche del 27 de diciembre, el histórico hospital La Caleta sufrió diversos daños tanto a nivel infraestructura como en sus sistemas internos, generando alarma entre el personal de salud y pacientes.

Inundaciones, daños en equipos de salud y rajaduras

En diálogo con Exitosa, el director del recinto hospitalario, Fernando Iturrizaga, informó sobre el recuento de los daños provocados por el intenso movimiento telúrico. Entre ellos, la rotura de una tubería de agua que provocó la inundación del área administrativa, afectando algunos consultorios.

Según señaló, además de baldosas que cayeron del techo y grietas en las paredes, estabilizadores de equipos de cómputo también resultaron dañados y se cayeron otros aparatos.

"Una de las termas que estaba en cirugía se cayó, lo que inundó todo el servicio de cirugía y debilitó el techo de esa área. En ginecología, un balón de oxígeno se cayó, se rompió el manómetro y comenzó a perderse el oxígeno. Menos mal no salió con tanta fuerza", detalló.

Sismo en Chimbote causó rotura de una tubería que provocó una inundación en hospital La Caleta.

Atribuyó a estas rajaduras en la infraestructura del hospital a la antiguedad del mismo y de la zona en donde se ubica. "El hospital tiene 80 años, es muy antiguo", sostuvo.

Ante ello, el directivo destacó la "atenta" labor del personal de turno y de mantenimiento para atender y solucionar las emergencias suscitadas "de forma inmediata" en conjunto con su superior.

"Y el área asistencial también. La dedicación de las enfermeras para tratar de calmar a todos los pacientes se ha visto reflejada en que no ha habido mayores complicaciones. Se ha podido manejar dentro de los límites normales", aclaró.

En ese sentido, el director de La Caleta no consideró que las rajaduras hayan ameritado que los pacientes evacúen o declarar como inhabitables estas instalaciones. "Son manejables", reiteró.

Fernando Iturrizaga señaló que Defensa Civil aun no acude a realizar una evaluación técnica tras los daños reportados, pero que el jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento de USERGEN ha estado supervisando el nosocomio "consultorio por consultorio".

"Entre hoy y mañana, una vez que tengamos el diagnóstico completo, se harán los arreglos pertinentes, pero no hay nada que amerite que tengamos que dejar el hospital. Es antiguo, pero las áreas donde están los pacientes ha sido mejorada", agregó.

Director hospitalario anuncia "arreglos pertinentes"

El director sostuvo que los daños producidos en el hospital no son de cuidado, y que estos se originaron "en la parte externa, en consultorios externos, emergencia, sala administrativa" que pertenece al área periférica del hospital La Caleta.

"Corrigiendo lo del agua y limpiándolo, no hay ningún problema. Algunos aparatos probablemente sí se hayan malogrado, van a tener que ser arreglados o cambiados", mencionó.

El director del Hospital La Caleta de Chimbote reveló que la rotura de una tubería provocó la inundación del área administrativa, afectando algunos consultorios tras fuerte sismo.