Terror y caos en Chimbote tras sismo de 6.0: Imágenes reveladoras del impacto

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fuerte sismo de magnitud 6.0 que sacudió Chimbote generó escenas de pánico entre los norteños. Las impactantes imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad y videos de usuarios, evidenciando los daños y la intensidad.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico se produjo a las 9:51 p.m. del sábado 27 de diciembre, alcanzando una intensidad de nivel V en la provincia de Santa, en la región Áncash, como epicentro.

Según la Asociación Sismológica (ASISMET), se trató del sismo más fuerte ocurrido en el territorio peruano en lo que va del 2025 y el más intenso en Chimbote desde 1985. Hasta el momento, se reportaron 10 heridos y daños en infraestructuras.

Intensas sacudidas de cámaras de seguridad, gritos y huidas

Videos registrados desde distintas cámaras de seguridad en Chimbote permitieron observar la elevada magnitud del sismo y la consecuente desesperación de los ciudadanos por salir a la calle y protegerse de posibles derrumbes.

Chimbote | Imágenes del momento en que ciudadanos evacuaron galerías comerciales tras el temblor registrado esta noche. El sismo generó alarma entre comerciantes y transeúntes.#Chimbote #Sismo #Temblor #Áncash #ÚltimoMinuto #Perú pic.twitter.com/yhTjS163Bw — cronica urbana (@Cronica_Urbana) December 28, 2025

Algunos pobladores de la ciudad norteña evacuaron, entre gritos, galerías comerciales, pese a que se produjo pocos minutos antes del cierre de estos negocios. Las imágenes mostraron cómo la angustia y desesperación se apoderaba de la mayoría de clientes, que salían aterrorizados del local, algunos protegiendo a sus menores hijos.

También se pudo constatar las intensas y reiteradas sacudidas de la propia cámara, originadas por la intensidad del sismo, que asustó hasta a los ciudadanos que se encontraban más tranquilos en los momentos iniciales.

¡Cámaras de seguridad captaron el preciso momento del sismo de magnitud 6.0 registrado en Chimbote! En las imágenes se observa cuando los ciudadanos abandonaron sus viviendas y se ubicaron en zonas seguras, en medio de la situación difícil que vivieron. https://t.co/3P0uDBy1rh pic.twitter.com/lInDW4IohA — Agencia Andina (@Agencia_Andina) December 28, 2025

En tanto, el impacto del temblor de 6.0 también se sintió en supermercados, tiendas y pequeños comercios, donde los daños ocasionados fueron notablemente visibles. En redes sociales, difundieron imágenes de una juguetería donde gran parte de la mercadería quedó esparcida en el suelo, producto del violento movimiento.

Además, otros establecimientos comerciales, se observó la caída de productos de sus estanterías, desorden generalizado y diversos daños materiales. En consecuencia, los propietarios de estos negocios se vieron obligados a cerrar sus locales temporalmente para realizar limpieza y evacuación de pérdidas.

Mercadería terminó esparcida en el suelo producto del violento sismo.

Por su parte, según reportaron usuarios desde la carretera, piedras comenzaron a desprenderse del techo y las paredes del túnel de Coishco, cayendo directamente sobre la calzada. En la zona, los conductores imágenes del preciso momento en que se originan los desprendimientos, evidenciando la gravedad del suceso. Pese a ello, nadie resultó herido.

Se producen desprendimientos en el túnel de Coishco a raíz del sismo en Chimbote.

Este sábado 27 de diciembre, cámaras de seguridad y usuarios en redes sociales captaron imágenes impactantes del fuerte temblor de magnitud 6.0 que remeció Áncash, provocando daños, terror y desorden.