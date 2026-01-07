Puente Piedra: Sujeto en motocicleta dispara contra local textil

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En el paradero Estable en el distrito de Puente Piedra, un local textil fue atentado por un criminal abordo de una motocicleta que esperó el momento exacto para realizar múltiples disparos contra el establecimiento.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 7 de enero a plena luz del día. El ataque criminal quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de los alrededores.

Atacan local textil

Un nuevo atentado criminal se registró en Lima Norte alertando a los vecinos de Puente Piedra. Bastó que un solo criminal llegue hasta los exteriores de un local textil para que la tranquilidad de la tarde del miércoles se vea interrumpida.

El hecho quedó grabado en una cámara de videovigilancia donde se observa que un sujeto aparca la moto frente al establecimiento para segundos más tarde apuntar con un arma en contra del local. Tres disparos impactaron sobre la fachada.

El sujeto, que permaneció con el casco durante el ataque, huyó rápidamente del hecho y, hasta el momento, continúa con paradero desconocido.

Dueño del establecimiento no había recibido amenazas previas

El dueño del establecimiento optó por no dar declaraciones a la prensa, pero, señaló que, hasta el momento del ataque, no habría sido víctima de extorsión u amenazas en su contra.

Sin embargo, tras un par de horas de haberse producido el ataque comenzó a recibir mensajes de un número desconocido en donde le exhortaba a pagar la suma de S/35 000.

Además, para aumentar la intimidación, el agraviado recibió fotografías de sus familiares lo que causó mayor temor. Por ello, ha decidido sentar una denuncia en la comisaría del sector para contar con las garantías en este caso.

El afectado solicitó que haya celeridad en su caso, debido a que se encuentra en la mira de los extorsionadores y teme por un ataque en contra de sus familiares.

Vecinos de la zona piden seguridad

Algunos vecinos de la zona decidieron romper su silencio y denunciar los constantes ataques alrededor de Puente Piedra. Según indican a tan solo dos cuadras de este último ataque, criminales balearon un par de tiendas de la zona las cuales también serían víctimas del cobro de cupos.

De acuerdo a las imágenes de ese día, también se trataría de un solo sujeto abordo de una motocicleta y que habría realizado el mismo modus operandi. La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que se trate del mismo sujeto.

A tan solo una semana de haber iniciado el 2026, los crímenes parecen no tener fin en la ciudad. Este miércoles un sujeto armado abordo de una moto disparó en contra de una empresa textil. No se registraron heridos mas el dueño del local se encuentra atemorizado.