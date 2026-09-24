Presidenta de EsSalud ante crisis en el Seguro Social: "Empezamos a tomar medidas, como la reducción de personal"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un diálogo con Exitosa, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, se refirió a la situación que atraviesa el Seguro Social y anunció medidas para enfrentarla. Entre las acciones, mencionó la reducción de personal como parte de los cambios que se vienen implementando en la institución.



"Cabe señalar que, conformando un equipo con la mirada puesta en el paciente, esa será nuestra gran fortaleza. Ya comenzamos a tomar medidas, reducción de personal, cambiar la organización matricial, tener la data del equipamiento a nivel nacional, no la tenemos y las terciarizaciones que se han llevado a cabo porque los equipos están malogrados",

"Nosotros debemos tener un soporte de todo lo que es prestaciones de servicios generales, ingeniería para mantenimiento. (...) Todo eso no lo tenemos, y en estos 11 días debo presentar la data al Congreso, porque me piden como encontramos EsSalud. Estamos sincerando la data, esperamos que cada red de cada región, podamos tener una exactitud de insumos y dispositivos medicos que necesitamos",

"Quiero reconocer que es complejo, pero eso digo que, la salud no puede esperar. Pero, al menos, en el aspecto administrativo, ya estamos dando señales de poder mejorar con un concurso meritocrático, sincerar la data, el financiamiento. Seré la presidenta de EsSalud pero soy parte de un consejo directivo que tenemos que tomar decisiones",

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