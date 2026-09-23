Sheyla Rojas revela qué vio en Joaquín Ramírez para enamorarse de él: "Más allá del tema físico..."

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez ya no esconden su cercanía. Tras hacer pública su relación, la exintegrante de Esto es Guerra habló sobre el político y reveló qué fue lo que encontró en él para enamorarse y darle una nueva oportunidad al amor.

Sheyla Rojas se siente "súper consentida"

Luego de que su relación con el empresario mexicano Sir Winston llegara a su fin hace algunos meses, Sheyla Rojas volvió a aparecer en el ojo público por su cercanía con Joaquín Ramírez.

Ambos fueron vistos juntos en Cajamarca y, poco después, la influencer terminó confirmando públicamente el vínculo con un romántico mensaje en redes sociales que sorprendió a sus seguidores.

En una publicación relacionada con Joaquín Ramírez, Sheyla Rojas escribió: "Felicidades amor por poner tanto esfuerzo e impulsar este gran proyecto que beneficiará a todos los cajamarquinos...a seguir con las buenas gestiones".

En otro mensaje, la influencer de 39 años volvió a dedicarle unas palabras de cariño y señaló: "Orgullo de verte trabajar por tus sueños amor...Joaquín es bacán, la gente lo sabe, me encanta la canción".

Con la relación prácticamente oficializada, Sheyla Rojas fue consultada sobre el trato que recibe de Joaquín Ramírez. Cuando un periodista le preguntó si era "la consentida de Joaquín Ramírez", ella respondió:

"No puedo responder por él, puede decirte mi sentir. Sí me siento muy consentida. Yo te respondo por mí. Yo me siento súper consentida".

Eso sí, dejó claro que todavía no está pensando en pasar por el altar. "Poco a poco, nos estamos conociendo. Lo importante es que estamos contentos. Eso es lo importante", manifestó.

Sheyla Rojas revela qué vio en Joaquín Ramírez

Pero la pregunta que muchos tenían era otra: ¿qué vio Sheyla Rojas en Joaquín Ramírez para interesarse sentimentalmente en él? La respuesta de la excondcutora de Estás En Todas fue más allá del aspecto físico.

"Más allá del tema físico, es un hombre muy inteligente y trabajador. Yo creo que podría decirte muchas cosas buenas de él; es una persona sencilla y voy conociendo esa parte, por lo que puedo decir que es un hombre que puedo admirar", expresó Sheyla Rojas.

Así, Sheyla Rojas reveló que encontró en Joaquín Ramírez mucho más que atractivo físico. La exchica reality aseguró sentirse "súper consentida" y destacó su inteligencia, esfuerzo, trabajo y sencillez como cualidades que la llevaron a enamorarse, aunque ambos todavía están dando los primeros pasos de su relación.