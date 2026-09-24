Pacientes hospitalizados de EsSalud podrán ser acompañados por familiares: "Estamos reglamentando cómo va a ser"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomas, anunció que los pacientes hospitalizados podrán contar con la presencia de sus familiares durante su recuperación. Según precisó en Exitosa, se viene reglamentando cómo se aplicará esta medida y destacó la importancia del apoyo familiar para los asegurados.

EsSalud: familiares podrán acompañar a pacientes hospitalizados

Los pacientes hospitalizados de EsSalud podrán contar con la presencia de sus familiares durante su estancia en los nosocomios del Seguro Social de Salud. La medida fue anunciada por la presidenta ejecutiva de la institución, Zulema Tomas, durante una entrevista exclusiva a 'Hablemos Claro' de Exitosa.

Según precisó, la medida surge en el marco de la política de humanización de la atención en salud impulsada por su gestión. En ese marco, durante el diálogo con Nicolás Lúcar, contó una anécdota vivida en el hospital Sabogal donde un paciente con una fractura en una pierna le solicitó que un familiar pueda acompañarlo "por lo menos una hora", lo que la llevó a reflexionar sobre la importancia del soporte emocional durante la hospitalización.

Zulema Tomas explicó que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de brindar una atención más cercana a los asegurados, sin dejar de lado los protocolos y condiciones de seguridad de los establecimientos de salud.

"Ya sabemos y hay estudios científicamente que el familiar tiene que estar al lado del paciente. (...) Son ellos quienes permiten la movilización y de poder acompañar", expresó en un inicio la presidenta ejecutiva de EsSalud.

Preparan reglamento para acompañamiento familiar a pacientes de EsSalud

Durante la entrevista, la presidenta ejecutiva de EsSalud agradeció el respaldo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, para concretar la medida a través de la Resolución Ministerial N.° 300-2026-TR.

"Quiero agradecer porque he tenido el respaldo del ministro Sheput y esto ya es sostenible para siempre. Estamos reglamentando cómo va a ser el acompañamiento del familiar porque en emergencias están tan saturadas. Tampoco podemos permitir que ingrese cualquier persona porque sabemos que hay todo tipo de enfermedad, también debemos evitar contagios", precisó.

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