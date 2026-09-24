Cronograma de corte de LUZ en Lima y Callao: ¿qué distritos se verán afectados el 25 de septiembre?

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin electricidad? Anuncian corte de luz programado para el viernes 25 de septiembre en diversos distritos de Lima y el Callao. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horario será el restablecimiento del servicio, según el cronograma de Pluz Perú.

¿Por qué habrá corte de luz en Lima y Callao?

Pluz Perú compartió un comunicado en su página oficial anunciando qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico programada para el viernes 25 de septiembre. De acuerdo al reporte, la medida forma parte de trabajos y labores de mantenimiento preventivo para mejorar la infraestructura del suministro.

La suspensión, además, se realiza únicamente en las zonas previamente establecidas en el cronograma. Por ello, vivir dentro de uno de los distritos mencionados no significa necesariamente que todo el territorio distrital vaya a quedarse sin electricidad.

En ese sentido, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya y revisar con detenimiento las zonas exactas donde se ejecutará el corte de luz.

Corte de luz el 25 de septiembre: distritos y horarios

Para anticiparte a la medida y saber si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el viernes 25 de septiembre:

En Comas

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Pro. Viv. Histórico Punchauca mzs. A, E, F, Pro. Viv. STA. Isabel mz. C, Pro. Viv. Sta. Eliza mz. E.

En San Martín de Porres / Callao

Sectores donde habrá corte de luz el 25 de septiembre.

En el Callao

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. Ex Fundo Marquez mzs. 20, 43, 44, 45, 46, 50, 50B, 51A, 54, 54A, 55, 57, 58A, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 71A, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 98A, A. H. Amp. Villa Calderón mzs. A1, A2, B, B1, C, D, E, E1, F, G, H, I.

Corte de luz en San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas en SJL por el corte de luz.

Áreas afectadas en Carabayllo

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en asoc. de Pqe. Prop. Casa Huerta Nueva Esperanza Sct. San Pedro de Carabayllo mzs. A, B, C.

Finalmente, los horarios publicados son referenciales y pueden presentar modificaciones. Por ello, se recomienda verificar la información de Pluz Perú con anticipación para identificar qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz el viernes 25 de septiembre.